Tineo coloca tres piedras de la memoria para honrar a sus vecinos deportados a campos nazis: Ramón García, Manuel Gómez y Alfonso Fernández

Al lado del monumento que recuerda el lugar en el que falleció el héroe de la Guerra de la Independencia (1808-1814) el cangués Pedro del Tronco, en la plaza de Las Campas, Tineo ha colocado tres "Stolpersteine" o piedras de la memoria para recordar también a tres vecinos que, obligados a exiliarse por la Guerra Civil española, acabaron en campos de concentración nazis. Se trata de Ramón García García, del pueblo de Miño; de Manuel Gómez Fernández, de Sobrado; y Alfonso Alejandro Fernández Marcos, de Bebares.

El acto contó con la presencia de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, que reivindicó la importancia de estas iniciativas para recordar a los 194 asturianos deportados a los campos de concentración nazis: "A través de sus biografías se transmite mucha memoria y hace que sea más permeable el sufrimiento y la desdicha que tuvieron que pasar miles de personas". Además, recordó que "la historia se repite" e hizo hincapié en las guerras que se están viviendo en diferentes puntos del mundo, especialmente en Gaza. "Es necesario que haya una empatía fundamentada en los derechos humanos, que es algo que lamentablemente está totalmente perdido en muchas partes del mundo, donde vemos que la deshumanización lleva a barbaries como la de Gaza".

También estuvo la alcaldesa, Montse Fenández, que reivindicó la importancia de rendir homenaje a las víctimas de la guerra: "Es una historia que esperemos que no se vuelva a repetir".

Un momento de la lectura de las biografías de los tinetenses homenajeados. / D. Álvarez

Justo antes de la colocación de las "Stolpersteine" Lucía Rodríguez y Begoña Menéndez Canal, integrantes del Grupo Deportados Asturias, leyeron las biografías elaboradas por Maribel Luna Baragaño sobre los tres homenajeados, lo hicieron ante algunos vecinos del concejo y la edil de IU, Marta Menéndez.

De los tres tinetenses el único que no logró salir con vida del campo de concentración fue Alfonso Alejandro Fernández Marcos, nacido en Bebares en 1912. Fue soldado a los 21 años en el Regimiento de Carros de combate nº1 en Madrid, donde realizó el servicio militar desde agosto de 1933 hasta licenciarse en enero de 1935. Tras el derrocamiento de la república salió a Francia y allí fue detenido durante la ocupación alemana y fue pasando por diferentes campos hasta acabar en Mauthausen (Austria). Su nombre figura en un listado de la "Foundation pour la Memoire de la Deportation" entre los asesinados por gaseamiento en el Castillo de Hartheim en 1941. Tenía 29 años y estaba casado en Madrid, su mujer recibió la notificación en 1952.

Ramón García, había nacido en 1912 en Miño, se presentó a combatir en defensa de la República y al caer el frente Norte huyó exiliado a Francia. Allí fue apresado por la Gestapo y acabó haciendo un recorrido por diferentes campos de concentración. En su caso, pudo sobrevivir y salir del campo de Bergen-Belsen cuando fue liberado por las tropas británicas en abril de 1945. Rehízo su vida en Francia y en la solicitud del Certificado de Refugiado Español consta su razón para no regresar a España: "Mientras exista Franco no tengo nada que hacer allí".

Manuel Gómez Fernández, nació en 1905 en Sobrado. Los datos que hay sobre él lo sitúan directamente en Francia en 1939, donde también fue apresado por los nazis y comenzó un periplo por diferentes campos de concentración. Acabó en Gusen donde sobrevivió y pudo salir cuando el campo fue liberado por las tropas aliadas en mayo de 1945. Los últimos datos recopilados de él lo ubicaban casado en Argentina, en 1958.

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El movimiento internacional de los Stolpersteine ha logrado la instalación de más de 100.000 adoquines en toda Europa. Cada piedra lleva grabado el nombre de la víctima, su fecha de nacimiento, la fecha de deportación o arresto, y la fecha y lugar de su muerte, y se coloca frente al lugar de su nacimiento o última residencia. En Asturias, el Grupo Deportados Asturias ha sido el principal impulsor de la iniciativa, recopilando las biografías de las personas asturianas deportadas a campos de concentración. Además, la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno asturiano ha asumido la instalación de los adoquines, con la colaboración de los ayuntamientos, habiendo colocado ya unas 140 piedras de la memoria.