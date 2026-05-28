El Vegadeo triunfa con sus cenas-tertulia a base de huevos fritos, chorizo y patatas: el director de LA NUEVA ESPAÑA será el invitado de mayo
Eloy Méndez toma el testigo del Arzobispo de Oviedo, protagonista de abril, y será el primer periodista en este ciclo iniciado en 2023
El director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, será el próximo invitado del popular ciclo de cenas del Vegadeo Club de Fútbol. La cita, inaugurada en 2023 de la mano del jugador de fútbol Pablo Lago, se celebra el último viernes de cada mes con un invitado y un menú único a base de huevos fritos, chorizo y patatas.
Eloy Méndez es el primer periodista invitado a este ciclo por el que han pasado personalidades de lo más diverso, desde magistrados a políticos, pasando por profesores universitarios o dirigentes de empresas. Méndez toma el testigo del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, que fue el invitado de abril y también el que logró mayor afluencia. "El Arzobispo batió el récord. Fuimos casi cuarenta personas. Lo normal es entre veinte y treinta", cuenta el presidente del Vegadeo, el abogado Sabino López.
Las lentejas de Mona Jiménez
Esta iniciativa del Vegadeo se inspira en una experiencia similar que Sabino López conoció en Madrid. Allí tuvo ocasión de asistir a una de las famosas "Lentejas de Mona Jiménez". Esta periodista de origen peruano tuvo bastante repercusión en la Transición al organizar tertulias políticas en torno a un plato tan sencillo como las lentejas. El presidente del Vegadeo decidió importar la idea, cambiando las lentejas por un plato más popular en la comarca del del Eo.
Desde 2023 no ha parado. "Solo descansamos en agosto y septiembre y a veces, si hay gente por la zona interesante, también se hace", relata el organizador. En esta última temporada los protagonistas han sido la consejera de Salud, Concepción Saavedra; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; el responsable del hospital de Jarrio, Pedro Jiménez, el coordinador del sindicato URA, Borja Fernández; el profesor de Filosofía Emilio García; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el coronel de la Guardia Civil Francisco Javier Puerta; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres y el Arzobispo. Los invitados se llevan de recuerdo una bufanda del Vegadeo y un libro del centenario, además de las anécdotas de una velada muy especial.
"La gente ya espera por las cenas. Si se acerca la fecha y no salió el cartel ya me llaman. Oye, que no nos trajiste a nadie este mes", bromea Sabino López de esta cita que busca fomentar la tertulia. Pese a salir de un club de fútbol, el deporte del balón no protagoniza la conversación y se habla un poco de todo. La inscripción para la cita de este viernes, 29 de mayo, sigue abierta. Hay que llamar al 985634455, el teléfono del restaurante Monjardín que acoge esta singular iniciativa.
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