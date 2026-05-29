Allande une arqueología y estrellas en una jornada de astronomía cultural

Allande mirará este sábado al cielo para descubrir cómo las antiguas civilizaciones entendían el universo y dejaron esa relación plasmada en monumentos, iglesias y paisajes que aún hoy forman parte de nuestro patrimonio. El concejo acogerá el próximo 30 de mayo una Jornada de Astronomía Cultural que reunirá a especialistas de distintos centros de investigación nacionales e internacionales para acercar al público la conexión entre arqueología y astronomía.

La actividad, organizada por Allande Stars, cuenta con la participación de investigadores del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit-CSIC), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad del Oeste de Timișoara. Compuesta por una serie de ponencias que se desarrollarán a lo largo de la tarde del sábado, tendrá lugar en la Casa de Cultura de Allande y culminará con una observación guiada del cielo nocturno inspirada en la forma en que diferentes culturas interpretaban los astros.

La jornada arrancará a las 16.00 horas con la presentación institucional por parte del Ayuntamiento de Allande. A continuación, el investigador allandés Andrés Menéndez Blanco, del Incipit-CSIC, ofrecerá una charla centrada en el patrimonio arqueológico de Allande bajo el título “Las huellas del tiempo en el paisaje allandés: un repaso por el patrimonio arqueológico local”. En ella analizará cómo el actual paisaje del concejo es fruto de siglos de interacción entre las comunidades humanas y el medio natural.

Uno de los platos fuertes llegará de la mano de Juan Antonio Belmonte, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de La Laguna, que abordará la relación entre astronomía y patrimonio en culturas del Mediterráneo antiguo, Egipto o el Reino Nabateo. Su conferencia, “Reflejos del Cosmos: Paisajes y celajes del Mediterráneo antiguo y más allá”, también incluirá referencias a la iniciativa Astronomía y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Tras una pausa café, la programación continuará con una reflexión sobre la llamada arqueoastronomía megalítica a cargo de César González García, del Incipit-CSIC, que profundizará en la relación entre los monumentos prehistóricos y la observación del cielo.

La última ponencia correrá a cargo de Maitane Urrutia Aparicio, investigadora vinculada a la Universidad Europea de Canarias y la Universidad del Oeste de Timișoara. Bajo el título “De sol y piedra: un Camino que mira al cielo”, analizará cómo las iglesias románicas del Camino de Santiago mantienen vínculos simbólicos y astronómicos relacionados con el calendario litúrgico medieval.

La jornada concluirá con una mesa redonda titulada “El cielo como herencia” y, ya por la noche, con una observación astronómica guiada por el equipo Allande Stars, sujeta a condiciones meteorológicas.

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El viernes, también en Allande, el equipo de Allande Stars desarrollará otra observación guiada de cielo nocturno, con el objetivo de explorar las constelaciones del cielo de primavera.