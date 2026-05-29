Buenas noticias para el hospital de Jarrio, que cerrará el primer semestre con 23 nuevos facultativos y todas las especialidades cubiertas

El hospital de Jarrio cerrará el primer semestre del año con la incorporación de 23 nuevos profesionales en once servicios. La noticia, anunciada por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, permitirá que el centro hospitalario coañés tenga cubiertos todos sus servicios. De hecho, Urología, la única cartera que actualmente carecía de facultativos, incorporará a dos profesionales.

Salud defiende que estas contrataciones son "fruto del esfuerzo por estabilizar la plantilla" y que abarcan las especialidades de admisión, rehabilitación, microbiología, nefrología, anestesia, cardiología, hematología, traumatología, medicina interna, pediatría, urgencias, urología, ginecología, reumatología, medicina preventiva, anatomía patológica, neumología, digestivo, farmacia y oncología. La consejera también dio cuenta de tres nuevos contratos en la red de Atención Primaria. "Las nuevas incorporaciones forman parte de una estrategia integral de fortalecimiento del Hospital de Jarrio y de la red de primaria", añadió.

Saavedra realizó en anuncio durante su visita a Jarrio para presentar a los alcaldes y alcaldesas del Noroccidente el equipo de la nueva gerencia del área sanitaria I Occidente. "El nuevo mapa ya es una realidad y está suponiendo mejoras", subrayó. En este sentido, insistió en que gracias a la fusión con Avilés, en Jarrio se ha empezado a pasar consulta de endocrino, digestivo y neurofisiología. "Están viniendo profesionales de Avilés para pasar consulta en estas áreas y también estamos reforzando rehabilitación, cardiología, neurología, oncología y dermatología, con profesionales de Avilés", añade.

Por otro lado, la consejera se refirió a la falta de pediatra en el centro de salud de Navia. Explicó que el profesional participó en el último concurso de traslados, por lo que se marchó el pasado día 22. "Estamos en un momento de contrataciones de todos los residentes y de gente que se está apuntando. Así que estamos en ello, para contratarlo lo antes posible", precisó la titular de Salud.

Obras en el hospital

Además del asunto de los profesionales, la consejera también dio cuenta de las próximas inversiones en materia de equipamientos y tecnología. Señaló que "se está redactando el proyecto de reforma y adecuación integral del hospital, una actuación que permitirá culminar intervenciones pendientes desde 2019 y añadir nuevas mejoras orientadas a reforzar la accesibilidad, eficiencia y funcionalidad del centro de cabecera del Noroccidente". Este proyecto se presentará entre septiembre y octubre.

En el nuevo paquete de actuaciones destacó "la creación de un nuevo hospital de día, que ampliará la capacidad asistencial y la atención ambulatoria especializada". Está previsto, precisa Salud, que ocupe la zona de la antigua unidad de hemodiálisis y parte de un patio exterior anexo a este espacio. Actualmente, el hospital de día atiende a una media de 165 pacientes al mes. Su renovación se suma a la reciente inauguración de la nueva unidad de hemodiálisis. De manera paralela, se está actuando en el área de Rayos. En concreto, se está renovando la segunda sala de este servicio.

El nuevo centro de salud de Boal, en obras este año

La consejera también dio cuenta del avance de los proyectos de los nuevos centros de salud de Tapia, Boal y Castropol. El primero está ya en trámites para salir a licitación y está previsto que este verano se realice la presentación oficial del proyecto, con siete millones de inversión. El más avanzado es el de Boal, que costará 1,7 millones y estará en obras este año.

Por su parte, Castropol ya ha cedido formalmente la cesión de la parcela de 1.700 metros en la que se hará el nuevo centro, por lo que la Consejería está iniciando el trámite para licitar la redacción del proyecto.

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Por último, "en breve se licitará la actuación de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad del consultorio de San Tirso de Abres, con un presupuesto de 492.755 euros". Este plan de actuaciones también contempla mejoras en Villanueva de Oscos y Trevías (Valdés).