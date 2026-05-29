La capilla del Carmen de Cerredo estrena rehabilitación: se reconstruyó la cubierta, se mejoró el drenaje perimetral y se limpió el entorno
El Principado invirtió 45.000 euros en la mejora del templo que pertenece al conjunto etnográfico Casa Florencio y anuncia una segunda fase para completar su reforma integral
La primera fase de la rehabilitación de la capilla del Carmen del conjunto etnográfico Casa Florencio que alberga el Centro de Interpretación del Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en Cerredo (Degaña) se ha dado por finalizada.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha invertido en el templo 45.000 euros. La actuación llevada a cabo consistió en la reforma de la capilla, la limpieza del entorno y la reconstrucción de la cubierta de pizarra. Además, se mejoró el drenaje perimetral para eliminar humedades y evitar filtraciones, "lo que garantiza la conservación básica del inmueble".
El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, visitó este viernes, junto con el alcalde del concejo, Óscar Ancares, la capilla para ver el resultado de la obra y se anunció que, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural, se llevará a cabo en los próximos meses la segunda fase de las obras para completar la rehabilitación integral del centro y consolidar su función como punto de referencia para visitantes y vecinos.
Casa Florencio es un inmueble protegido por el Principado que combina su valor patrimonial con un importante uso público, dado que acoge la oficina de atención al público del Servicio de Agentes Medioambientales, funciona como sala de exposiciones y alberga un centro de interpretación de la Red Natural de Asturias (Rena).
Las obras ejecutadas en este espacio se enmarcan en "el paquete de intervenciones realizadas este año en varias localidades de Degaña, orientadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la interpretación del entorno natural", subrayan desde la dirección general. Actuaciones que se llevaron a cabo en Cerredo, Degaña y Trabáu y consistieron en la mejora del acceso al mirador del Sestón, se sustituyeron vallados de madera por nuevos cierres de acero galvanizado más seguros y duraderos, se colocó nueva cartelería, y se construyeron nuevas aceras en el entorno de Casa Florencio, entre otras acciones.
La dirección general de Custodia del Territorio señala que con estas medidas "se aumenta la accesibilidad y la seguridad de este espacio protegido tanto para la población local como para las personas que lo visitan". La inversión para estas actuaciones, que superó los 60.000 euros, se financió a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con los fondos NextGenerationEU destinados a la Reserva de la Biosfera de Muniellos. "El conjunto de estas intervenciones, más la destinada al centro de interpretación, supera los cien mil euros", subrayan.
Según destaca el Gobierno regional, la reserva de la biosfera de Muniellos, que abarca la totalidad del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, está recibiendo un "esfuerzo inversor" que refleja "el compromiso del Gobierno de Asturias con el desarrollo socioeconómico del territorio, en el que el año pasado —coincidiendo con el 25 aniversario de su declaración como reserva de la biosfera— se movilizaron más de 2,5 millones en inversiones, ayudas y actuaciones vinculadas a la conservación y al uso sostenible del espacio".
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