La ganadería La Peruyeira, propiedad de Álvaro Platero, ante su plan más ambicioso: aumentar la producción láctea sin renunciar al pastoreo

La prestigiosa ganadería La Peruyeira, propiedad del responsable de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, afrontará este año un ambicioso proyecto de crecimiento y transformación que busca ser pionero en España. Lo será por integrar y combinar el pastoreo que ha caracterizado a esta explotación de Castropol en las últimas tres décadas, con la producción intensiva y la tecnología más puntera para gestionar el rebaño. El reto es aumentar la producción, sin renunciar al bienestar animal.

Explica Álvaro Platero hijo, gerente de La Peruyeira, que el proyecto que tienen entre manos quiere ser "el más ambicioso en ganadería lechera de España" y, para ello, están importando ideas de Irlanda, Francia o Nueva Zelanda. De hecho, aspiran a que su proyecto sea también divulgativo para otras personas del sector que quieran seguir su modelo. "Se trata de integrar tecnologías que nos ayuden a mejorar la calidad y el bienestar de nuestras vacas para poder obtener mayor producción y que sea más sostenible", señala Platero. Ahora mismo tienen en La Peruyeira 430 cabezas de ganado y barajan aumentar en torno a un veinte por ciento esa cifra "y lograr, al mismo tiempo, aumentar la producción sin perder el bienestar animal, la calidad de vida que tienen nuestras vacas".

Presume Platero de que el bienestar animal que plantea el manejo en pastoreo permite a sus animales vivir el doble y hasta el triple que un animal convencional en una estabulación permanente. Y añade: "No nos importa perder unos pocos de litros diarios si somos capaces de asegurarnos de que esa vaca va a tener una calidad superior de vida durante mucho tiempo. Si conseguimos alargar ese ciclo de vida es mejor para nosotros porque podremos disfrutar de esa producción durante más tiempo y es mejor para el animal. Entonces, en eso consiste el proyecto, en aumentar nuestras capacidades, integrar más tecnología y que sea más sostenible en el largo plazo".

Relevo al frente de la explotación

Este proyecto viene acompañado también de un cambio en la persona responsable en La Peruyeira, que cuenta con una plantilla de nueve personas. A su histórico responsable, Felipe Fernández, le queda poco para jubilarse y han querido anticiparse buscando un sucesor, el ribadense Javier Álvarez. "Ha sido una suerte encontrarlo, por su experiencia y por el tipo de persona que es", resume el primero. Asumirán juntos este ambicioso proyecto de crecimiento.

El reto es que cada vaca en producción pueda pasar de los treinta litros actuales de media de producción a los cuarenta. Actualmente La Peruyeira produce 2.300.000 litros anuales y esa cifra, cuando se implante el nuevo modelo, será más del doble. La estimación es contar con unos 400 animales en alta producción y 100 más de baja producción. El mantenimiento del pastoreo no solo es una apuesta por la calidad de vida del animal, sino que baja los costes de alimentación de la explotación.

Se van a construir unas nuevas instalaciones anexas a las actuales, que quedarán reservadas a la recría y a las vacas parideras. La nueva nave tendrá capacidad para 480 cubículos, para que las vacas puedan dormir bajo techo en camas de arena y, a la vez, robotizar la granja. Aún no tienen definido el modelo final de robot de ordeño, pero sí saben que la idea es establecer tres ordeños al día en las vacas de alta producción. "Será una de las ganaderías más grandes de Asturias con robots", apunta Javier Álvarez, ingeniero agrónomo de formación que procede de una familia ganadera y cuenta con una amplia experiencia tanto en transferencia embrionaria como en ganadería intensiva.

Finca inteligente

El proyecto tiene también un fuerte componente tecnológico. Señala Álvaro Platero que emplearán robótica, automatización y monitorización de los pastos. "Vamos a integrar muchas tecnologías e intentar colaborar con los mejores socios que podamos encontrar", señala. Entre ellos está el CTIC Centro Tecnológico que precisamente este viernes organizó, en colaboración con la Fundación Caja Rural, una jornada en la explotación castropolense para presentar su propuesta: convertir La Peruyeira en un modelo de finca inteligente "orientado a aplicar la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos al medio rural a partir del conocimiento tradicional de agricultores y ganaderos". En concreto, se analizará el suelo de La Peruyeira, por ser un elemento estratégico para el campo.

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CTIC quiere usar La Peruyeira como un laboratorio en el que desarrollar "sistemas capaces de recoger información del entorno, analizar grandes volúmenes de datos y generar herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el ámbito agrario y ganadero". Esto se hará usando tecnologías "vinculadas a inteligencia artificial, sensórica y análisis predictivo". Así lo expuso el director de CTIC, Pablo Coca, junto a la presidenta de la Fundación Caja Rural, Eva Pando, entidad con la que ya han colaborado en el desarrollo del proyecto Agro STEAM, que busca fortalecer el sector agrario apostando por la innovación tecnológica.