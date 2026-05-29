Ibias brinda por su tradición: la Fiesta del Vino reunirá a bodegueros, artesanos y folclore en San Antolín

El vino volverá a ser el gran protagonista en Ibias. San Antolín se prepara para celebrar los próximos días 29 y 30 la XVI Fiesta del Vino, una cita ya consolidada en el calendario festivo del suroccidente asturiano y que cada año reúne a vecinos, bodegueros y visitantes alrededor de una tradición vitivinícola centenaria que sigue muy viva en el concejo.

La celebración está organizada por la Asociación de Viticultores y Bodegueros del Valle del río Ibias (VIBO Ibias), que mantiene como principal objetivo impulsar el desarrollo del territorio a través de la viticultura y del vino, uno de los grandes símbolos de identidad del municipio. La fiesta busca además dinamizar la economía local, promocionar los productos de la comarca y convertir durante un fin de semana a Ibias en escaparate de sus recursos gastronómicos, culturales y turísticos.

La programación arrancará el día 29 con una presentación y degustación de vinos en la cafetería Félix de San Antolín, prevista para las siete de la tarde. Los asistentes podrán probar los caldos elaborados por las bodegas participantes mientras el enólogo Manuel Benito Otero explicará las características de cada vino. Los propios bodegueros compartirán además detalles de sus elaboraciones en un encuentro pensado para fomentar el diálogo directo con el público.

El día grande llegará el 30 de mayo con el pregón del popular presentador del tiempo de la RTPA David Arango, encargado de abrir oficialmente la fiesta a las 12.30 horas. A partir de ahí, las calles de San Antolín se llenarán de ambiente con música tradicional a cargo del grupo “Los Trimendos” y con una de las actividades más esperadas: la degustación popular de vinos artesanales elaborados por vecinos del concejo.

Estos vinos, nacidos de pequeñas viñas familiares y fruto de conocimientos transmitidos durante generaciones, podrán probarse adquiriendo una copa grabada conmemorativa. Cada participante recibirá además una papeleta para votar los mejores vinos blanco y tinto del certamen, cuyos ganadores se darán a conocer por la tarde.

Junto a las elaboraciones artesanales, la fiesta reunirá también a bodegas profesionales de Ibias, Cangas del Narcea y Negueira de Muñiz (Lugo). Entre ellas estarán Señorío de Ibias, Siluvio, Viña Cuedo y Viña Aurea, además de Monasterio de Corias, La Verdea, Adega Vizcaín y Adega Cancelada.

La plaza contará además con puestos de artesanía y productos agroalimentarios de la comarca, así como con un “pulpeiro” para completar la oferta gastronómica de los restaurantes locales.

Uno de los momentos más emotivos llegará a las cinco de la tarde con la entrega de premios y reconocimientos. Se distinguirá a los mejores vinos artesanales y también a los escolares del concejo que participaron en los concursos de dibujo y redacción promovidos por VIBO Ibias. Además, se entregará la VIII distinción especial “Manuel Oviaño”, un homenaje a personas vinculadas a la viticultura ibiense y creado en recuerdo del que fuera concejal del Ayuntamiento de Ibias.

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La jornada continuará con la actuación del grupo leonés de danzas “Conrobla”, dedicado a preservar y divulgar el folclore tradicional de León, y concluirá con verbena a cargo del grupo Las Xanas y la acordeonista Silvia.