Perlunes, en Somiedo, ya tiene su protección frente a desprendimientos: Medio rural invierte casi 400.000 euros en una barrera dinámica

Perlunes, en Somiedo, ya tiene instalada la barrera dinámica de protección frente a desprendimientos, necesaria después de que el pueblo sufriera un incendio forestal en agosto de 2025. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria se hizo cargo de estas obras de emergencia en la que ha invertido 395.857 euros.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, acompañado por el alcalde, Belarmino Fernández, visitaron este viernes la instalación ya finalizada y recordaron que los trabajos supusieron cierta complejidad, obligando a trasladar los materiales de construcción en helicóptero.

Detallaron que la barrera dinámica está diseñada para absorber la energía derivada de la caída de grandes bloques rocosos y que el sistema se dimensionó para soportar impactos “de hasta mil kilojulios y se distribuye en dos tramos de 100 y 130 metros de longitud”.

Esta medida de protección se adoptó tras el incendio forestal que el pasado verano afectó al entorno de Caunedo y avanzó desde el valle del río Somiedo hacia el del río Aguino, hasta alcanzar el monte de utilidad pública número 40, cuya ladera noroeste se sitúa sobre Perlunes y “constituye una zona con más de 400 metros de desnivel y abundante presencia de rocas y canchales”, describen.

En la zona ya se registraban pequeños desprendimientos de forma habitual, pero aseguran que el incendio provocó “una situación excepcional al destruir el humus y parte de la cubierta vegetal del terreno y dejar el suelo desprotegido, lo que favorece la caída de materiales ladera abajo”. Además, hacen hincapié en que “las altas temperaturas alcanzadas durante el fuego afectaron a los afloramientos rocosos, lo que aumenta de forma significativa el riesgo de derrumbes”.

Fuentes de consejería explican que para la instalación de la barrera se realizaron pruebas de tracción sobre pernos y bulones por parte de una empresa especializada, que emitió un certificado favorable. Posteriormente, la compañía suiza Geobrugg AG, fabricante del sistema de protección, certificó la correcta instalación de la barrera.

Previamente, también se llevó a cabo un levantamiento fotogramétrico aéreo mediante dron para obtener un modelo digital del terreno y una ortofotografía de alta resolución, lo que permitió realizar una primera estimación económica de las obras, que fueron adjudicadas a la empresa Malla Talud Cantabria S.L. mediante procedimiento de emergencia.

Noticias relacionadas

Este mismo tipo de actuación también se realizó en Genestoso, en Cangas del Narcea, donde las llamas llegaron al pueblo en agosto del año pasado. Con el objetivo de evitar posibles desprendimientos sobre las casas, Medio Rural instaló una barrera de contención con carácter de urgencia, con una inversión de 815.000 euros.