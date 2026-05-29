El remanente de tesorería de Cudillero se reparte entre deuda bancaria y proyectos de mejora de infraestructuras

El Ayuntamiento de Cudillero cerró 2025 con un remanente de tesorería de 1.169.964,98 euros y acaba de decidir su destino. La mayor parte, 860.000 euros, irán a parar a la amortización voluntaria de la deuda bancaria, mientras que los 310.000 euros restantes se destinarán, con la fórmula del suplemento de crédito, a diferentes obras: desde mejoras en la red de caminos a actuaciones en los edificios municipales. La modificación salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno socialista y la oposición popular, que está en desacuerdo con dedicar 50.000 euros más a la compra de dos esculturas de homenaje a las mujeres del concejo.

La partida principal, 130.000 euros, se destina a actuaciones en mejoras en caminos de la zona rural, seguida de 100.000 euros para la atención de necesidades en edificios municipales, especialmente en colegios y centros sociales. Asimismo, se destinan 20.000 euros a la dotación de nuevos puntos de luz en el municipio. Sin embargo, la partida más polémica son los 50.000 euros con los que el consistorio plantea la realización de un homenaje a las pixuetas y a las mujeres del campo.

"Proyecto potente"

En concreto, según señala el alcalde, Carlos Valle, se plantea un homenaje al papel fundamental de las mujeres, tanto a las del mar, como a las del campo. Apunta Valle que se trata de un proyecto bianual del que se darán más detalles en los próximos días y que contempla el diseño de dos espacios simbólicos para homenajear a las féminas. "Es un proyecto potente", señala Valle. Considera importantes las obras en caminos o edificios municipales, pero también las apuestas sociales que homenajean a personas o colectivos.

El PP está en desacuerdo y considera que se puede hacer un homenaje más modesto y dedicar esos 50.000 euros a obras "urgentes". Lamenta la falta de información facilitada por el equipo de gobierno sobre este homenaje que figura en la partida como "adquisición de elementos ornamentales (estatuas homenaje a las tres culturas)" y que el Gobierno local no accediera a su petición de sacar este punto de la propuesta global para poder aprobar el destino de fondos al resto de obras citadas.

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"Les ofrecimos sacar ese punto de las estatuas para votar a favor y no quisieron, de ahí nuestro voto en contra. No estamos de acuerdo con dedicar 50.000 euros a estatuas cuando Cudillero debe dinero. No es de recibo", señala el portavoz popular, Felipe Fernández. Deja claro que su grupo no se opone al homenaje, pero señala que se puede hacer con una fórmula más modesta. En este punto recuerda que Cudillero está bajo un plan de ajuste, obligatorio hasta saldar la deuda municipal.