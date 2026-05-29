El remanente de tesorería de Cudillero se reparte entre deuda bancaria y proyectos de mejora de infraestructuras
La modificación presupuestaria salió adelante con los votos del Gobierno socialista, pues el PP se opone a destinar "50.000 euros a dos estatuas"
El Ayuntamiento de Cudillero cerró 2025 con un remanente de tesorería de 1.169.964,98 euros y acaba de decidir su destino. La mayor parte, 860.000 euros, irán a parar a la amortización voluntaria de la deuda bancaria, mientras que los 310.000 euros restantes se destinarán, con la fórmula del suplemento de crédito, a diferentes obras: desde mejoras en la red de caminos a actuaciones en los edificios municipales. La modificación salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno socialista y la oposición popular, que está en desacuerdo con dedicar 50.000 euros más a la compra de dos esculturas de homenaje a las mujeres del concejo.
La partida principal, 130.000 euros, se destina a actuaciones en mejoras en caminos de la zona rural, seguida de 100.000 euros para la atención de necesidades en edificios municipales, especialmente en colegios y centros sociales. Asimismo, se destinan 20.000 euros a la dotación de nuevos puntos de luz en el municipio. Sin embargo, la partida más polémica son los 50.000 euros con los que el consistorio plantea la realización de un homenaje a las pixuetas y a las mujeres del campo.
"Proyecto potente"
En concreto, según señala el alcalde, Carlos Valle, se plantea un homenaje al papel fundamental de las mujeres, tanto a las del mar, como a las del campo. Apunta Valle que se trata de un proyecto bianual del que se darán más detalles en los próximos días y que contempla el diseño de dos espacios simbólicos para homenajear a las féminas. "Es un proyecto potente", señala Valle. Considera importantes las obras en caminos o edificios municipales, pero también las apuestas sociales que homenajean a personas o colectivos.
El PP está en desacuerdo y considera que se puede hacer un homenaje más modesto y dedicar esos 50.000 euros a obras "urgentes". Lamenta la falta de información facilitada por el equipo de gobierno sobre este homenaje que figura en la partida como "adquisición de elementos ornamentales (estatuas homenaje a las tres culturas)" y que el Gobierno local no accediera a su petición de sacar este punto de la propuesta global para poder aprobar el destino de fondos al resto de obras citadas.
"Les ofrecimos sacar ese punto de las estatuas para votar a favor y no quisieron, de ahí nuestro voto en contra. No estamos de acuerdo con dedicar 50.000 euros a estatuas cuando Cudillero debe dinero. No es de recibo", señala el portavoz popular, Felipe Fernández. Deja claro que su grupo no se opone al homenaje, pero señala que se puede hacer con una fórmula más modesta. En este punto recuerda que Cudillero está bajo un plan de ajuste, obligatorio hasta saldar la deuda municipal.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París