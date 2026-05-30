Belmonte de Miranda denuncia la "acampada libre" de un grupo de autocaravanistas en una finca agrícola del concejo

El Ayuntamiento de Belmonte ha desalojado a un grupo de autocaravanistas localizados en una finca agrícola del concejo por realizar "acampada libre" en una zona no habilitada. El consistorio considera que estas "conductas" dañan la imagen del municipio, que precisamente acaba de inaugurar un área de autocaravanas en la capital del concejo.

El Gobierno local explica que "tras un aviso formal emitido por los cuerpos de seguridad del Estado, concretamente por la Guardia Civil, se ha constatado la permanencia ilegal de varias autocaravanas pernoctando en el interior de una finca privada del término municipal de Belmonte de Miranda". Señala el comunicado del municipio que los agentes de seguridad "alertaron directamente al consistorio tras detectar la presencia de estos vehículos e identificar la infracción, activando de inmediato el protocolo de respuesta municipal ante una práctica que supone un incumplimiento frontal de la legislación sectorial autonómica".

El consistorio explica que su ordenamiento "prohíbe taxativamente la estancia nocturna de vehículos habitables fuera de las zonas expresamente habilitadas para tal fin" y recuerda que "el Principado de Asturias regula de forma estricta estas modalidades de alojamiento turístico mediante el Decreto 61/2022, de 23 de septiembre, de Ordenación de campamentos de turismo y áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito". En dicha norma, añaden, se "califica explícitamente como acampada libre prohibida cualquier pernocta que se realice fuera de los campings oficiales o de las áreas de acogida en tránsito autorizadas".

El Gobierno belmontín considera "que el uso de parcelas agrícolas o fincas particulares sin licencia turística para albergar estos vehículos degrada el entorno, genera riesgos ambientales y elude los controles fiscales y de registro de viajeros obligatorios". Además, ven los hechos "especialmente graves" para el municipio pues acaba de ponerse en servicio un área de estacionamiento y pernocta de autocaravanas "completamente equipada y ubicada en pleno núcleo urbano".

"Localización estratégica"

El Gobierno que preside Gilberto Alonso señala que el nuevo equipamiento está en una "localización estratégica" que ha sido diseñada "para ofrecer la máxima comodidad a los usuarios, quienes disponen de acceso directo a agua potable, suministro de red eléctrica y sistemas específicos y autorizados para el vaciado seguro de aguas negras y grises". A su juicio esta área contribuirá a impulsar la actividad económica del municipio.

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"Frente a estas ventajas y garantías higiénico-sanitarias, la acampada descontrolada en fincas carece de justificación y pone en riesgo la salubridad pública", añade el consistorio que pide la colaboración de los grupos de la oposición para "coordinar esfuerzos y mostrar una postura firme y unánime en defensa de la legalidad vigente". Y añaden: "Es indispensable el compromiso de todas las fuerzas políticas del consistorio para respaldar las labores de vigilancia, concienciar a los visitantes y garantizar el estricto cumplimiento del Decreto 61/2022, consolidando a Belmonte de Miranda como un destino turístico ejemplar y de calidad".