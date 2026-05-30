El director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, defiende el valor del periodismo local en la popular cena-tertulia del Vegadeo C. F.
"Es necesario un plan de verdad para el Occidente, lleno de potencialidades, empezando por sus habitantes", señaló el periodista en la intervención inicial
El director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, protagonizó este viernes la cena-tertulia del Vegadeo Club de Fútbol, famosa por contar con un invitado de protagonista y un menú único a base de huevos, patatas y chorizo. El periodista, el primero en ser protagonista de este ciclo con tres años de andadura, defendió el valor del periodismo local "en estos momentos de incertidumbre global".
"El periodismo local, de proximidad, es más importante que nunca y la apuesta del periódico es clara: informar concejo a concejo, barrio a barrio, de todo lo que ocurre en Asturias. LA NUEVA ESPAÑA es, por definición, el periodismo de proximidad. El único periódico que llega con fuerza a los 78 concejos de Asturias, el diario de referencia para la región", señaló Méndez, que agradeció la invitación del Vegadeo e hizo valer sus orígenes en el Occidente. No en vano, su padre es oriundo de Ortiguera (Coaña).
"El Occidente necesita sentirse atendido por las administraciones porque ha sido postergado en las prioridades durante mucho tiempo. Y eso ha tenido consecuencias funestas. La pérdida de población es la consecuencia más directa, pero no la única, de la falta de inversiones. Es necesario un plan de verdad para esta ala, llena de potencialidades, empezando por sus habitantes", expresó el director en su intervención inicial. A continuación se sometió a las preguntas de los asistentes a esta cena que, como es habitual, se celebró el último viernes de mes.
Esta iniciativa del Vegadeo se inspira en una experiencia similar que el presidente del Vegadeo, Sabino López, conoció en Madrid. Allí tuvo ocasión de asistir a una de las famosas "Lentejas de Mona Jiménez". Esta periodista de origen peruano tuvo bastante repercusión en la Transición al organizar tertulias políticas en torno a un plato tan sencillo como las lentejas.
El presidente del Vegadeo decidió importar la idea, cambiando las lentejas por un plato más popular en la comarca del Eo como son los huevos, las patatas y el chorizo. Se organiza una vez al mes desde 2023 y ha contado con invitados de los más variados campos, desde la empresa a la política.
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