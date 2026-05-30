El emotivo adiós a la profesora de aeróbic de Tapia, Silvia García, que deja la actividad tras dieciséis años

El grupo de aeróbic de Tapia celebró hace unos días una actividad muy especial para despedir a su fundadora y profesora durante los últimos dieciséis años. Silvia García se despide del proyecto para continuar por otros caminos profesionales y lo hace dando las gracias a la pequeña comunidad creada en el concejo tapiego. A lo largo de estos años, en los que diseñó más de un millar de coreografías, han pasado por sus clases más de 150 personas.

"En 2010 empecé a diseñar en mi cabeza esta actividad a mi manera. Quería que Tapia tuviera un aeróbic, actual y de primera línea, aunque no fuera una gran ciudad. Hice mi propio proyecto mental, centrándome en la vida de las personas que viven en un lugar pequeño donde durante muchos meses apenas existen distracciones. Y así, tuve claro que el aerobic debía ser algo más...", contó García en el acto de despedida organizado en el auditorio de Tapia.

Silvia García, que también es asesora fiscal y ofrece un servicio de asesoramiento empresarial personalizado para emprendedores, se despidió de sus alumnos con mucho agradecimiento a lo conseguido, pero convencida de que es la decisión correcta. "Lo echaré menos en ocasiones, pero no puedo sentirme más afortunada de que el final también lo he marcado yo, cuando la vida, de una manera muy clara, me hizo ver y sentir que el momento había llegado y aquí estoy, diciendo adiós, con alegría y agradecimiento infinito, tremendamente orgullosa del pasado, del trabajo hecho pero también muy ilusionada con el futuro, con la ilusión de seguir disfrutando del deporte desde el otro lado", señaló en su discurso.

Actividad numerosa

También reivindicó que el grupo de aeróbic tapiego "no ha sido una actividad más", sino un proyecto que caló hondo en mucha gente y creo comunidad. En este sentido, lamentó el escaso reconocimiento recibido por parte de las autoridades municipales. "No hemos sido una actividad sin más, hemos sido de lejos la más numerosa y larga hasta la fecha. Nuestros tentáculos salieron de las clases, dimos alegría y color en la playa, en las calles y plazas, estuvimos en los actos siempre que nos llamaron...", recordó Silvia García, haciendo hincapié en la implicación del grupo con diferentes causas sociales.

Desde el grupo, la tapiega Carmen Lopes mostró el sentir colectivo hacia su querida monitora: "Silvia creó un universo lleno de música, deporte, coreografías, flash move, fiestas, eventos y actividades culturales y benéficas, y todo aquel, mejor dicho todas aquellas, porque es cierto que sobre todo somos mujeres, que ha puesto un pie en ese mundo se ha contagiado de su entusiasmo y de su entrega". En este sentido, subrayó el valor de una actividad que conlleva no solo beneficios físicos, "sino también unión social, desconexión mental y aporte emocional, tan necesario en este entorno femenino y rural en el que vivimos".

Noticias relacionadas

El homenaje realizado en el auditorio terminó con un improvisado desfile al ritmo de la música para despedir como se merece a Silvia García. Ella deja la puerta abierta al relevo generacional, a que otros emprendedores se animen a coger el testigo y a seguir ofriendo actividades de calidad en el entorno rural.