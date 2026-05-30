Ibias homenajea a Ovidio López en la XVI Fiesta del Vino: recibirá el galardón “Manuel Oviaño” por mantener viva la tradición vitivinícola del concejo

Ibias festeja su tradición vitivinícola este sábado en la celebración de la XVI Fiesta del Vino en la capital del concejo, San Antolín de Ibias. Una jornada festiva en la que el Ayuntamiento aprovecha para realizar un reconocimiento a las personas que trabajan por mantener la cultura del vino en el concejo y la propia fiesta con el galardón “Manuel Oviaño”, que cumple su octava edición, y que se creó en honor al que fuera concejal, que falleció prematuramente.

Este año la persona elegida para recibir el homenaje es el vecino Ovidio López, de casa Alvarón de Ferreira. Pueblo en el que tiene su viñedo que ha ido aumentando a lo largo de los años y que llegó a sus manos de generaciones anteriores.

El galardón busca reconocer a personas que trabajen a día de hoy por mantener la tradición vitivinícola en las casas y que además sean colaboradores y participativos con las actividades que se organizan en el concejo, especialmente con la Fiesta del Vino. “Ovidio López cumple con ambos requisitos, mantiene la tradición y elabora un vino blanco con el que ganó el premio al mejor blanco de la Fiesta del Vino en varias ocasiones”, destaca la alcaldesa, Gemma Álvarez.

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No obstante, la regidora teme que este año pueda ser el último en el que se haga entrega del galardón “Manuel Oviaño” debido a las discrepancias que existen entre la persona a la cabeza de la organización, el bodeguero Víctor Méndez, de la asociación VIBO Ibias, y el Ayuntamiento.