Lleno en La Caridad, que acoge durante el fin de semana la primera feria de jardinería de Asturias: "Hacía falta algo así"

El parque María Cristina, en el corazón de La Caridad, amaneció este sábado convertido en un auténtico vergel. La primera Feria de jardinería del Occidente, una cita impulsada por la asociación Fontes del Porcía y que es única en Asturias, sorprendió con una cuidada puesta en escena que logró abarrotar la capital franquina. "Hacía falta algo así", coinciden expositores y público sobre un evento que cuenta con cincuenta y cinco expositores y una amplísima programación complementaria durante todo el fin de semana.

"La feria tiene vocación de continuidad y quiere enseñar y potenciar lo que sale de esta tierra. Tenemos una potencialidad enorme que hay que aprovechar, no se puede dejar pasar. Y es algo para el disfrute de la gente porque ver plantas y flores es terapéutico, te cura y es puro goce", cuenta Ángel Fuentes, el presidente de Fontes del Porcía. Fue su mujer, Mar Fernández, la que tuvo la idea, pues es una auténtica apasionada de la jardinería y eso llevó a este matrimonio afincado en Bélgica a visitar ferias de toda Europa.

Dos citas al año

"Es una cultura que hemos visto en otros países y que no se entiende que no esté en Asturias. Alguien tenía que hacerlo, hemos sido nosotros y vamos a seguir", señala el presidente de este colectivo creado en 2025 con la vocación de recuperar y generar actividad en el valle del Porcía. Si todo sale según sus planes, se celebrarán dos ferias de jardinería al año: la de primavera en La Caridad y la de otoño, en Castropol.

Macu López, también integrante de Fontes del Porcía, da cuenta de la enorme ilusión con la que han preparado el evento y eso se percibe en cada detalle. "Lo hicimos con mucha ilusión y profesionalidad, pese a no ser de este mundo. Los expositores fueron elegidos con criterio porque no queríamos llenar, sino traer cosas con sentido y sensibilidad", explica. Por eso hay puestos de flores y plantas, algunas poco habituales como plantas carnívoras o nenúfares, también puestos de artículos de maquinaria y jardín y productos de artesanía como cestos o cosmética. "Creo que lo importante es crear conciencia de que la jardinería y el cuidado de la tierra tiene que ir a más, generar esa cultura que no existe aquí", añade.

En imágenes: La primera feria de jardinería del Occidente llena La Caridad de color y buen ambiente /

Procedencia variada

La florista canguesa Kiti Pérez, de Flores La Plaza, firma el photocall que da la bienvenida a la feria. A su lado está su puesto donde vende flores especiales, desde peonías a hortensias. Con fuertes vínculos en Tapia, de donde era oriundo su padre, no pudo negarse cuando le propusieron participar. Su photocall resultó un éxito y ella se mostró encantada con esta propuesta que invita a disfrutar "de las flores y de las cosas guapas de la vida". "Hay que impulsar esta feria", señala.

Entre los expositores hay gran variedad de procedencia, desde asturianos como Kiti a puestos llegados desde Andalucía o el extranjero. Desde Lebrija (Sevilla) se desplazaron Macarena Fernández y José Doña con su puesto de plantas carnívoras, que generó mucha curiosidad. Cerca está Germán Montoya, de La Flor del agua, de Trubia. "Tenemos una rosaleda con 35.000 rosales", cuenta mientras muestra los productos que elaboran con las rosas como mermelada.

"Esto hay que hacerlo más y en más sitios. Hay demanda", señala sobre la feria. Considera que falta mucha cultura sobre la jardinería en general y pone el ejemplo de las rosas: "La gente piensa que la rosa no se da bien aquí, pero es falta de conocimiento, hay variedades inglesas y holandesas que sí dan en este clima", precisa.

Desde Málaga viajaron Jimena Luraschi y Charly de Haro con su puesto de Fusión Artesanal. No solo hacen cerámica, sino que usan una técnica japonesa llamada kokedama para cultivar plantas y hacer terrarios. Ellos viajan por diferentes partes del mundo en busca de mercados donde se aprecie la artesanía y alaban la propuesta franquina. "Es una feria hermosa y la organización es increíble", apunta Luraschi, que constata el interés creciente por las plantas.

Orgullo franquino

La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, agradeció a Fontes del Porcía el trabajo realizado para dar forma a esta "iniciativa maravillosa que supera todas las expectativas".

"Es la primera que se hace en Asturias y estamos realmente orgullosos. El espacio es muy bueno y lo importante es que vengan muchos visitantes y que los expositores estén a gusto", señaló Pérez, que estuvo acompañada por diferentes responsables políticos. Entre ellos, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, que señaló la feria como un ejemplo de las cosas buenas que pasan cuando el movimiento asociativo "tira del territorio".

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"Es una iniciativa novedosa, singular", defendio Marcos Líndez de esta feria que continúa hasta el domingo.