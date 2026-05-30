Tineo despide a Carmina, el alma del centenario bar tienda Casa Alonso de Puentecastro (Tineo)

Tineo despide este sábado al alma del centenario bar tienda Casa Alonso, de Puentecastro (Tineo), a María del Carmen Rubio Suárez, más conocida como Carmina, que falleció este jueves a los 84 años. Desde 1962 hasta la actualidad se le podía ver detrás de la barra del bar tienda a diario. Se puso al frente del establecimiento junto a su marido, Alonso Arnaldo, también fallecido, cuando tan solo tenía 20 años y su familia se ha encargado de mantenerlo abierto por tradición y por la función social que cumple en una zona rural marcada por la despoblación.

En el momento en el que Carmina Rubio y Alonso Arnaldo estuvieron al frente del negocio, este contaba con estanco, ferretería, se vendía ropa, alimentación, era casa de comidas e incluso tenía habitaciones para hospedarse. Además, fue punto de celebración de fiestas los domingos, encuentros en los que se formaron muchas parejas, celebrando algunas de ellas su boda en el establecimiento.

En 2023 se cumplió el centenario del establecimiento, que la familia celebró por todo lo alto. Entonces, Carmina Rubio contaba a LA NUEVA ESPAÑA la dureza del trabajo al frente del bar tienda por la cantidad de horas que requería, pero a la vez reconocía que siempre le había gustado: “Es un trabajo muy esclavo, son las 24 horas aquí, pero a mí me gustó siempre”.

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El funeral se celebrará este sábado, a las 13.30 horas, en la iglesia parroquial de Tuña.