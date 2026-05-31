Alejandro Méndez, popular carpintero de La Roda, ante su creación más perfecta: su nuevo modelo de Fórmula 1 en madera parece casi real

El carpintero tapiego Alejandro Méndez sorprendió en 2023 con un espectacular Fórmula 1 convertido en madera. Este singular monoplaza llegó a exponerse en Cataluña y hasta hizo que se desplazara a La Roda el presidente de la Federación Española de Automovilismo. Sin embargo, Méndez, inquieto y curioso, sabía que había cosas que se podían mejorar y esa idea le llevó a enrolarse en una nueva creación, aún más perfecta. Le llevó dos años de trabajo y este sábado la presentó en su casa ante un nutrido grupo de amigos y familiares.

"Siempre pensé que todo es mejorable. Este Fórmula es más o menos igual, pero mejora aspectos como la suspensión o la posición exacta que debe tener el piloto. Creo que es el más parecido al real, incluso en el color", señala Méndez ante su espectacular monoplaza de un brillante rojo "Ferrari". En este punto agradece a Talleres Casariego, de Tapia, todas las facilidades para ejecutar su sueño. El coche bajó en piezas al taller para su pintura y después fue ensamblado en La Roda, donde este sábado se llevó el aplauso del público.

Calcula que esta creación, que al principio llevó en secreto, le llevó entre 2.000 y 2.500 horas de trabajo. Cada pieza se hizo a mano con cariño y todo el conocimiento que le da su pasión por el mundo del motor. Alejandro contó con la única ayuda de su hermano gemelo, Jesús, que se ocupó de ejecutar algunas piezas. "Es muy artesano porque date cuenta que la mayor parte de las piezas son curvas", expone.

Cinco tipos de madera

En la ejecución de su última obra maestra, la séptima de su colección, Alejandro Méndez ha empleado hasta cinco tipos diferentes de madera. En la aerodinámica ha sido clave el cedro canadiense y en la parte mecánica ha recurrido a madera de IP (una madera tropical muy dura), a eucalipto laminado, guayacán (que, además, es muy difícil de conseguir) y boje. Como el anterior, el vehículo tiene 5,50 metros de largo y 2 metros de ancho, las medidas que fija el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El carpintero tapiego, recientemente jubilado, construyó en 2006 su primer coche de madera: una carrilana para participar en el popular descenso que se realizaba en Seares (Castropol). Desde entonces no ha parado de hacer estos sorprendentes coches de madera que guarda en su carpintería. Le permiten combinar su destreza en la madera con su pasión por el motor. No en vano, además de competir durante años en karts, Alejandro es el padre de Laura Méndez, propietaria del Kartódromo de La Roda, y el tío del conocido piloto Bruno Méndez.

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El acto celebrado en La Roda, al que asistió el artista Herminio y responsables del consistorio tapiego, entre otros, empezó con el lanzamiento de varios voladores. A continuación, Alejandro tomó la palabra para explicar su proyecto y, acto seguido, se descubrió esta particular joya de madera que se llevó el aplauso del grupo invitado.