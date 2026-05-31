Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mucho ambiente en Somiedo para celebrar el Encuentro Cultural de Las Polas de Asturias y León

En imágenes: Mucho público en Somiedo en el encuentro de las "polas" asturianas y leonesas

En imágenes: Mucho público en Somiedo en el encuentro de las "polas" asturianas y leonesas

Ver galería

En imágenes: Mucho público en Somiedo en el encuentro de las "polas" asturianas y leonesas /

T. Cascudo

Somiedo

Pola de Somiedo acogió este sábado con muy buena respuesta del públicouna nueva edición del tradicional “Encuentro Cultural de las Polas de Asturias y León”, un evento que aúna propuestas culturales, musicales y etnográficas en la capital somedana. La programación, organizada por el Ayuntamiento de Somiedo con la colaboración del Parque Natural de Somiedo, combinó conferencias, mercado tradicional, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos.

Los actos comenzaron en el salón de actos del Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo con la bienvenida institucional del alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. A continuación, el antropólogo Adolfo García ofreció la conferencia “Somiedo, una tierra codiciada: ayer y hoy”. La actividad se trasladó después al recinto ferial, con un sinfín de propuestas para celebrar las Polas en una jornada veraniega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta
  4. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  5. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  6. Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
  7. Los pastores de los Picos de Europa, protagonistas en el próximo encuentro de 'Pueblos ejemplares
  8. La ganadería La Peruyeira, propiedad de Álvaro Platero, ante su plan más ambicioso: aumentar la producción láctea sin renunciar al pastoreo

Mucho ambiente en Somiedo para celebrar el Encuentro Cultural de Las Polas de Asturias y León

Mucho ambiente en Somiedo para celebrar el Encuentro Cultural de Las Polas de Asturias y León

En imágenes: Mucho público en Somiedo en el encuentro de las "polas" asturianas y leonesas

En imágenes: Mucho público en Somiedo en el encuentro de las "polas" asturianas y leonesas

El minipueblo costero de Asturias que National Geographic considera como uno de los más bonitos de España y que visita todos los años un emperador

El minipueblo costero de Asturias que National Geographic considera como uno de los más bonitos de España y que visita todos los años un emperador

Con poca agua y sin abrigo: Guardias de Montaña de Mieres rescatan a un montañero que se perdió por la niebla en la zona del Meicín, en Lena

Con poca agua y sin abrigo: Guardias de Montaña de Mieres rescatan a un montañero que se perdió por la niebla en la zona del Meicín, en Lena

Sigue en directo la carrera de Moto 2 en el Gran Premio de Italia

Sigue en directo la carrera de Moto 2 en el Gran Premio de Italia

VÍDEO: La Guardia Civil localiza a una persona desorientada en la zona del Meicín, en Lena

Tracking Pixel Contents