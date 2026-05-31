Mucho ambiente en Somiedo para celebrar el Encuentro Cultural de Las Polas de Asturias y León
Pola de Somiedo acogió este sábado con muy buena respuesta del públicouna nueva edición del tradicional “Encuentro Cultural de las Polas de Asturias y León”, un evento que aúna propuestas culturales, musicales y etnográficas en la capital somedana. La programación, organizada por el Ayuntamiento de Somiedo con la colaboración del Parque Natural de Somiedo, combinó conferencias, mercado tradicional, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos.
Los actos comenzaron en el salón de actos del Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo con la bienvenida institucional del alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. A continuación, el antropólogo Adolfo García ofreció la conferencia “Somiedo, una tierra codiciada: ayer y hoy”. La actividad se trasladó después al recinto ferial, con un sinfín de propuestas para celebrar las Polas en una jornada veraniega.
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