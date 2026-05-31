Las obras que transforman la Dársena de Navia, corazón de la villa, encaran su recta final con opiniones divididas

Las obras de renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia avanzan con la mirada puesta en ordenar una de las zonas más visibles y utilizadas de la villa. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento, busca transformar el entorno del puerto, conocido como la "Dársena", para hacerlo más funcional, renovar su imagen y mejorar el espacio público para vecinos y visitantes.

El proyecto contempla una intervención orientada a aumentar los espacios peatonales, favorecer el uso de la bicicleta e incorporar mejoras de pavimentación, paisajismo y mobiliario urbano. El Ayuntamiento cifró la inversión total en 411.623 euros.

El Ayuntamiento, liderado por la popular Ana Isabel Fernández, ha defendido que la propuesta respeta tanto el aparcamiento existente como los usos lúdicos y festivos del lugar, una cuestión importante en un espacio que no solo funciona como paseo, sino también como punto de encuentro y escenario de actividades populares. De hecho, es uno de los puntos de reunión de las fiestas patronales y de encuentros tan arraigados como el festival de la sidra.

La intervención se sitúa así en el punto de mira, no solo por su impacto inmediato, sino porque forma parte de una idea más amplia: ordenar la zona centro de la villa y mejorar los espacios de encuentro y recreo. Navia busca ganar un entorno "más amable, más accesible y más preparado" para la convivencia diaria, sin perder la función social que estos lugares tienen para la ciudadanía.

Debate ciudadano

Como ocurre casi siempre con las obras que cambian espacios muy reconocibles, la actuación gusta a algunos vecinos y a otros no tanto. Hay quienes valoran que se modernice el paseo, se mejore la accesibilidad y se gane un entorno más agradable para caminar, descansar o disfrutar de la ría. Otros, en cambio, miran los trabajos con más reservas, bien por las molestias propias de la obra, bien por el temor a que el resultado no sea el esperado. "Veremos cuánto duran las plantas", opina un naviego que prefiere guardar el anonimato. Algunos contrarios al acabado también se muestran escépticos con la vinculación estética de la obra con la calle inmediatamente colindante.

Entre las voces críticas con el proyecto también está el PSOE, principal partido en la oposición. Su portavoz, Gonzalo Asenjo, defiende que fue el gobierno socialista quien impulsó la obra con cargo a los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística, sin embargo, no está de acuerdo con la ejecución. "Nosotros habríamos planteado un proyecto con otro enfoque, más adaptado a los usos del espacio y con una solución más acorde, algo más que una simple plancha de hormigón", señala.

Los socialistas también se muestran críticos con la gestión y culpan al Gobierno local de la modificación que se tuvo que realizar en el proyecto tras alertar Puertos de que las barandillas no quedaban a la altura adecuada. El PSOE cifra en 70.000 euros el coste de esta modificación. "¿Cómo es posible que algo tan básico no estuviese perfectamente previsto?", lamenta Asenjo.

Más allá del debate estético, las obras abren una conversación sobre el modelo de espacio público que quiere Navia: una villa que conserve su identidad, pero que también adapte sus zonas más transitadas a nuevos usos, a una movilidad más cómoda y a una mayor calidad urbana.

"Un lugar más acogedor"

Entre las grandes novedades, se encuentran las jardineras, con plantas más resistentes. En el paseo marítimo, cerca del embarcadero, ya se pueden ver las tres palmeras que cambian la estética de la zona: lo que antes estaba más relacionado con una zona portuaria y de trabajo, ahora pasa a ser un lugar "más acogedor".

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La idea del gobierno, tal y como detalló la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, en la presentación del proyecto, es hacer más atractivo el espacio. El cambio y la modernización supone un paso para mejorar una zona vital en la villa por la ubicación, la mirada hacia la ría y la zona de estacionamiento del centro.