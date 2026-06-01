Asturias, bronce en cadete mixto en el Campeonato de España de carreras de montaña en edad escolar, en Alcaudete (Jaén)

Gran éxito de la selección mixta de categoría cadete del Principado de Asturias (Manuel y Eduardo González Quintana, Jimena Martínez Trespando, Ana Fernández Junco, Sandra Bulnes del Cueto, Nicasio, Álvarez Prieto, Termo Méndez González y Sergio Garrido Nogueiro), con varios chicos y chicas de clubes de la comarca del Oriente, en el Campeonato de España de carreras por montaña en edad escolar, al cosechar la medalla de bronce.

Por su parte, el combinado asturiano mixto de categoría infantil (Rodrigo Fernández Rojo, Pedro González Martínez, Elia Pérez Antuña, Safira Trespalacios Morales, Martina Collado García, Haizea Fernández Llamazares, Gonzalo Solar Coalla y Samuel Escandón García), igualmente con varios niños y niñas vinculados a equipos de la comarca del Oriente del Principado, quedó entre las diez primeras selecciones autonómicas en ese mismo Nacional de carreras por montaña, dilucidado en la localidad jienense de Alcaudete (Andalucía).