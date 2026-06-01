"No había camping clandestino": los autocaravanistas responden al Ayuntamiento de Belmonte

El museo de Las Ayalgas de Silviella, en Belmonte de Miranda, como organizador del encuentro de autocaravanistas cuya pernocta en una finca privada del municipio la noche del 29 al 30 de mayo fue denunciada públicamente por el Ayuntamiento de Belmonte por considerar que estaban incumpliendo la legislación para este tipo de turismo, ha querido aclarar que el grupo de autocaravanistas estaban estacionados en una finca con autorización del propietario.

"Se les facilitó el acceso de forma totalmente gratuita, por cortesía y puro civismo", aclara el museo en un comunicado, en el que asegura que el encuentro cultural se llevaba preparando desde el 20 de febrero, cuando explican que el municipio aún no contaba con el área de autocaravanas activa.

"Nuestra motivación siempre ha sido fomentar el turismo y la cultura", aseguran desde la entidad que consideran que "cualquier incidencia administrativa en ningún caso justifica la desproporcionada cruzada que desde el Consistorio se ha abierto públicamente en nuestra contra".

Además, desde el grupo "Conductores de Autocaravana y Camper Homologado" quisieron aclarar que el grupo de autocaravanistas, formado por 18 familias, no estaban realizando una "acampada libre" y consideran "desproporcionado" que el Ayuntamiento aplique el decreto de Ordenación del Turismo "para sancionar una reunión privada en propiedad privada" y aclaran que "no había camping clandestino, no había lucro y no había actividad económica".

El grupo recibió la visita de la Guardia Civil el viernes y también el sábado por la mañana. El colectivo asegura que la primera patrulla confirmó que "no existía acampada ilegal" y consideran que la segunda visita de los agentes "solo demuestra que hubo una orden política directa, una actuación caciquil destinada a forzar el uso del área municipal de autocaravanas mediante miedo y sanción".

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Por su parte, el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda asegura que intervino tras recibir un aviso formal por parte de la Guardia Civil tras constatar "la permanencia ilegal de varias autocaravanas". Señala el Consistorio que la Ordenanza Municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas establece "la prohibición de cualquier forma de acampada libre y/o pernocta no autorizada". Asimismo, añade que la propia norma contempla "la posibilidad de que exista autorización municipal para determinados supuestos excepcionales" y recuerda que Belmonte de Miranda cuenta "desde hace semanas con una nueva área municipal de autocaravanas".