El pueblo más remoto de Ibias, el único habitado en el corazón de Muniellos, se llena de niños gracias a este proyecto educativo

Una treintena de escolares de los colegios La Paloma (Castropol), Carlos Bousoño (Boal) y el CRA Oscos se adentraron este lunes en el pequeño pueblo de Valdebois, en Ibias. Lo hicieron para conocer el proyecto "Floreziendo Miel de Muniellos" y dentro del proyecto "Del aula al territorio: aprender investigando" que se desarrolla en el décimo octavo Foro Comunicación y Escuela.

Este curso el Foro veigueño ha logrado unir a diez centros educativos del Occidente para desarrollar cuatro proyectos de investigación y el de los tres centros citados versa sobre la apicultura en el ala oeste de Asturias. Tras la sesión teórica celebrada en el instituto Elisa y Luis Villamil el pasado 12 de mayo, ahora los estudiantes afrontan la parte práctica y, en este caso, consistió en la visita a Valdebois.

"Todo lo que organiza Luis Felipe Fernández de la mano del Foro no es anecdótico, es a lo grande. Y es muy bonito que les enseñe cosas tan grandes como el acelerador de partículas, sin olvidar los orígenes y que los traiga al pueblo más recóndito de Asturias", señala la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, que este lunes participó en la actividad junto a los alcaldes de Vegadeo, César Álvarez, y Castropol, Francisco Javier Vinjoy.

Patrimonio cultural

Ejerció de anfitrión Adrián Flórez, alma de Floreziendo Muniellos y encargado de mostrar a los niños la apicultura tradicional y el patrimonio cultural y etnográfico de la zona. "Se trata de poner en valor la cultura rural y también mostrar las opciones para emprender, incluso desde los pueblos pequeños. Creo que les prestó", señala Flórez, que los guió hasta el histórico cortín de su familia, con casi 400 años de historia. Una de las curiosidades que más disfrutaron los pequeños es la de ver huellas de osos y transitar por los mismos caminos que pocas horas antes había pisado el plantígrado.

Flórez, que agradece que escogieran Valdebois para esta iniciativa educativa, aplaudió la preparación de los niños que "traían los deberes bien hechos". Da cuenta el docente Álex Sanjurjo: "En la sesión de Vegadeo aprendieron mogollón". Los tres centros involucrados en esta investigación se han dividido el trabajo y van compartiendo sus avances antes de publicar los resultados en unos meses.

Noticias relacionadas

La actividad, que contó con la presencia del director de Montes, Javier Vigil, incluyó el descubrimiento de una placa en recuerdo de esta visita que revolucionó este pequeño pueblo. Los vecinos preparon una comida para sus invitados y disfrutaron de esta jornada que llenó Valdebois de niños y esperanza.