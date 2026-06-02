Belmonte Existe exige la dimisión del alcalde Gilberto Alonso por “su fracaso” en la gestión del turismo en el concejo

Belmonte Existe, plataforma que recientemente se integró en Foro Asturias, con tres concejales en la corporación del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, exige la dimisión inmediata del alcalde, Gilberto Alonso, y la concejala de Turismo, Magdalena Martín, por la gestión de la polémica surgida a raíz de la llegada de un grupo de autocaravanistas el pasado viernes para realizar actividades culturales en el concejo y que pernoctaron una noche en una finca privada del municipio, una estancia que según la organización del encuentro contaba con la autorización del propietario del terreno.

“Es inaudito que un Ayuntamiento que presume de apostar por el turismo haya conseguido que Belmonte aparezca en los medios de comunicación por perseguir y señalar públicamente a quienes intentan traer visitantes al concejo”, detallan en el comunicado hecho público en sus redes sociales.

El Ayuntamiento de Belmonte denunció públicamente que el grupo de autocaravanistas habían realizado una “permanencia ilegal”, apuntando a que se estaba incumpliendo la Ordenanza Municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas.

Para los concejales de Belmonte Existe, lo que ha conseguido el Consistorio con su denuncia pública ha sido enfrentarse a vecinos, asociaciones, empresarios y visitantes. “Han convertido una oportunidad para promocionar Belmonte en una polémica que daña gravemente la imagen del concejo dentro y fuera de Asturias”, insisten.

Señalan desde Belmonte Existe que resulta “especialmente grave que el Ayuntamiento trate de presentar como un éxito un área de autocaravanas que durante meses estuvo cerrada, sin funcionar y generando continuas quejas entre los usuarios” y lamentan que “en lugar de asumir sus errores y pedir disculpas por la nefasta gestión realizada, optan por buscar culpables fuera del Ayuntamiento y lanzar acusaciones públicas para desviar la atención de su propio fracaso”.

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Por ello consideran que “cuando quienes gobiernan se convierten en un obstáculo para el desarrollo del concejo, lo digno es asumir responsabilidades políticas”.