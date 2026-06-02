El Principado reforzará la seguridad de dos tramos de talud en el Corredor del Narcea: “Son puntos con mayor probabilidad de desprendimientos”

El Gobierno de Asturias intervendrá en dos nuevos tramos de talud del Corredor del Narcea (carretera AS-15), principal vía de comunicación del Suroccidente. La Consejería de Movilidad ha adjudicado la redacción de dos proyectos para prevenir desprendimientos y estabilizar dos taludes en puntos especialmente sensibles de la carretera.

Los proyectos se destinarán a estudiar las soluciones para el talud que se encuentra entre los túneles de Pilotuerto (Tineo), en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 36+600 y 36+730; y para el de la zona del embalse de Pilotuerto, entre los kilómetros 38+400 y 38+500. La redacción de ambos proyectos supone una inversión total superior a los 27.000 euros.

Con estos trabajos se definirán las medidas técnicas más adecuadas para estabilizar los taludes de desmonte y proteger la calzada frente a posibles caídas de piedras y así mejorar las condiciones de seguridad para las personas usuarias de esta vía. El plazo de ejecución previsto para la redacción de ambos proyectos es de once meses.

Previamente, el servicio de Conservación de Carreteras realizó un estudio para analizar los riesgos asociados a taludes y laderas naturales a lo largo de la vía. "Ese análisis permitió identificar los puntos con mayor probabilidad de desprendimientos y así priorizar las actuaciones más urgentes", detallan desde la Consejería de Movilidad, que señalan que el objetivo de las intervenciones es reforzar "la seguridad vial" en esta carretera.

El Principado ha licitado en estas últimas semanas otras dos obras para el Corredor del Narcea, en este caso, para la renovación de su pavimento a lo largo de 20,2 kilómetros, en los tramos comprendidos entre Calabazos y Casares, y entre Cangas del Narcea y Ventanueva. Para estas actuaciones el presupuesto previsto es de 3,5 millones de euros.

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Con estas actuaciones, el Gobierno de Asturias asegura reafirmar su compromiso "con la mejora de las infraestructuras viarias del Suroccidente y con el mantenimiento de una red de carreteras más segura". Hacen hincapié en que el Ejecutivo autonómico ha movilizado "más de 60 millones para cumplir los compromisos del programa específico para esta zona", que incluye la modernización de las infraestructuras viarias en los concejos de Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Ibias y Degaña.