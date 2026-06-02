Ratas, acumulación de basura y problemas de seguridad: exigen solucionar "los graves problemas" de un bloque de Belmonte de Miranda con varias viviendas públicas

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, el diputado Adrián Pumares, denunció este viernes en la Junta General la situación de "insalubridad, deterioro y abandono" que sufren los vecinos de un bloque de viviendas (la mayoría públicas) en el barrio de El Bugón, en Belmonte de Miranda. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, respondió a Pumares que al no ser Vipasa titular de la integridad del edificio, las actuaciones se deben hacer a través de la comunidad de propietarios.

En concreto, el consejero señaló que en el bloque hay cuatro viviendas, de las que tres pertenecen a Vipasa y una a un particular. Además, hay un local propiedad del Ayuntamiento. "El Principado debe de actuar como un propietario más a través de la comunidad, aunque desde Vipasa hemos mostrado una actitud colaboradora para todo lo que se pueda mejorar", señaló Zapico, que dio cuenta de una inspección técnica realizada el pasado noviembre que dio cuenta de los daños que registra el edificio.

El portavoz forista recordó que ya visitó personalmente el inmueble junto a los concejales de Belmonte Existe (ahora integrados en Foro) para "comprobar" sobre el terreno las denuncias trasladadas por los vecinos. El dirigente forista destacó que el inmueble "presenta olores nauseabundos persistentes tanto en las zonas comunes como en las propias viviendas, presencia reiterada de ratas en el edificio y sus alrededores, acumulación de basura y suciedad, así como un importante deterioro de distintos elementos comunes".

Garaje inutilizado

Otro de los problemas del bloque de El Busón es que tiene inutilizado el garaje "por problemas técnicos y que su acceso suele verse bloqueado por vehículos mal estacionados o abandonados, dificultando la entrada y salida de los vecinos y comprometiendo incluso una eventual actuación de los servicios de emergencia". Asimismo, el diputado forista trasladó "la preocupación de los residentes por la creciente sensación de inseguridad derivada del abandono del inmueble y de la falta de control sobre los accesos y las normas de convivencia.

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Foro considera que la intervención es responsabilidad de Vipasa y apremió a acometer una actuación urgente para solucionar "un abandono intolerable".