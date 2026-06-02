Los usuarios de Fraternidad tienen una misión muy especial para fomentar la salud de los vecinos del Noroccidente
El colectivo, asociado con el nutricionista Ramón de Cangas, visitará los diferentes concejos para informar a la población sobre hábitos saludables y nutrición
La asociación Fraternidad tiene un proyecto muy especial entre manos en colaboración con el nutricionista Ramón de Cangas. Bajo el título "Embajadores/as de la Salud: Autogestores/as que cuidan su comunidad" tienen el reto de promover la salud y el bienestar en el entorno rural del Occidente.
La entidad que gestiona el CAI Villamil y la residencia para personas con discapacidad de Tapia se encarga de formar a sus usuarios para que "actúen como agentes activos de salud, transmitiendo a la ciudadanía mensajes positivos claros con impacto y basados en evidencia sobre hábitos saludables y nutrición". Desde Fraternidad explican que los autogestores "son personas con discapacidad intelectual que se organizan para expresar su opinión, defender sus derechos y participar activamente en las decisiones que afectan a su vida y a su comunidad, promoviendo la autodeterminación y la ciudadanía activa".
En este caso, los usuarios se desplazan por diferentes municipios de la comarca, colocando stands informativos. El proyecto, subraya Fraternidad "fomenta la autodeterminación, la participación comunitaria y la inclusión social, al tiempo que devuelve al territorio parte del apoyo recibido por las administraciones locales". Además, añaden, el proyecto contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, pues promueve hábitos de vida saludables, la prevención y el autocuidado en la población general del entorno rural, a través de mensajes claros y accesibles sobre salud y nutrición.
El proyecto beneficia al territorio y también a las propias personas con discapacidad porque se convierten en "agentes activos y visibles, mostrando su capacidad para formarse, comunicar, cuidar y aportar valor a su entorno".
El proyecto comenzó en Coaña, donde se colocó el primer puesto informativo. También han estado en el mercado semanal de Navia y Tapia. Esta semana estarán en La Caridad (2 de junio) y en Vegadeo (5 de junio). Seguirán Castropol y Villayón en fechas aún pendientes de confirmar.
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