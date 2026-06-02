Vegadeo lanza LXI Feria de Muestras, con alrededor de 120 de expositores y actividades para todos los públicos

La Feria de Muestras de Vegadeo abre este viernes su sexagésima primera edición, que llega cargada de novedades y en torno a ciento veinte expositores de los más variados sectores. "Ha aumentado la presencia de empresas del territorio que ven una necesidad recuperar el contacto con el comprador y que están volviendo a apostar por este tipo de eventos", señala el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, sobre una cita que es el primer gran evento del año en la capital veigueña.

La Silvallana, como se la conoce popularmente, es la primera gran cita festiva del año, abre el calendario veraniego y es punto de reunión de veigueños y visitantes. La cita, con el lema "Donde se encuentran personas y territorio", abrirá sus puertas el viernes a las 11.00 horas con la jornada dedicada a los niños y a la tercera edad. La inauguración formal será a las 17.00 horas en el atrio del recinto ferial y con la asistencia, entre otras autoridades, del presidente del Principado, Adrián Barbón.

Un contenido especial centrado en la divulgación del eclipse solar del próximo verano con observaciones continuadas siempre que el tiempo lo permita, un showcooking a cargo del chef ribadense Javier Montero sobre cocina del entorno, la oportunidad de meterse en la piel de un conductor profesional de rally gracias a un simulador o una escuela de patinaje son algunas de las propuestas novedosas de esta edición.

Ganado

En la carpa de ganado se mantiene la muestra de ganado autóctono, aunque sin vacuno por las restricciones sanitarias. Se incorpora un concurso morfológico de asturcones para la tarde del sábado y se mantiene la tradicional feria caballar para la mañana del domingo. También por la mañana del último día se vuelve a apostar por el espectáculo ecuestre que ha gozado de gran éxito de las últimas ediciones. El recinto ferial abrirá de manera ininterrumpida desde las 11.00 hasta las 21:00 horas.

El viernes tendrá lugar el acto de entrega del reconocimiento al Comerciante Decano, que concede anualmente la Asociación de Comerciantes de Vegadeo (Ascove). Este año el premio es para Ana María Pérez, responsable de Pérez Logares Maquinaria S. L. El acto será a las 20.30 horas, en el auditorio.

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En cuanto a las actuaciones nocturnas, se han programado dos tributos. El viernes Cacho a Cacho dará un concierto de tributo a Estopa, seguido de la actuación del DJ Pedro Bermúdez. El sábado habrá un tributo a El Canto del Loco de la mano de Encanto del Loco y, a continuación, actuará el DJ Alejandro Martínez.