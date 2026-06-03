La carretera de la Bobia (Villanueva de Oscos) a Folgueirou (Illano) pasará a ser autonómica: "Es una vía que desempeña una función relevante"

La carretera que va del campo de la Bobia, en Villanueva de Oscos, a Folgueirou, en Illano, pasará a ser de titularidad autonómica. Así lo acaba de anunciar el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, tras mantener una reunión con alcaldes afectados y el director de Cooperación Local, Olmo Ron.

En el encuentro, precisan desde Movilidad, se acordó iniciar el procedimiento para integrar la vía, que actualmente es local, en Red de Carreteras del Principado de Asturias. "Esta vía conecta los municipios de Illano y Villanueva de Oscos y enlaza con las carreteras AS-12, en Illano, y AS-361, en Villanueva de Oscos, por lo que desempeña una función relevante en la comunicación entre ambos concejos", apunta Calvo.

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Desde el Principado indican que "la incorporación de esta carretera a la red autonómica permitirá avanzar en una gestión más adecuada de una infraestructura que vertebra la movilidad de la zona y refuerza la conexión entre ambos municipios".