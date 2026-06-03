El Club Náutico de Navia lanza la tercera edición de su concurso de relatos "El Cantábrico, mar de vida", una propuesta que "va a más"

El Club Náutico de Navia acaba de presentar la tercera edición de su concurso de relatos "El Cantábrico, mar de vida". "Es el tercer año que lo organizamos y estamos contentos y asombrados del impacto que está teniendo", celebra el presidente de la entidad, el naviego José Manuel Peláez, sobre una cita que cada año "va a más".

El lanzamiento de la tercera edición de la cita tuvo lugar en un acto en el que también se presentó el libro de relatos que recopila los trabajos ganadores y los seleccionados en la segunda edición. Bajo el título "El eterno retorno de las mareas y otras historias del mar", el libro se vende por 5 euros en concepto de donativo. Este dinero se destina a la organización de esta iniciativa cultural.

Navegar con palabras

El libro se presentó hace unos días en un acto celebrado en el casino de Navia y que contó con la presencia de la alcaldesa de Navia. Ana Isabel Fernández defendió el trabajo literario como "una hermosa prueba de que el mar también se navega con palabras". Dejó claro que el consistorio celebra el crecimiento de iniciativas como esta que "reconocen el talento literario".

En el acto, José Manuel Peláez aprovechó para reivindicar el valor de los clubes náuticos de Asturias y la importancia de darlos a conocer. El naviego es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Puertos, Pesca y Náutica Deportiva (FAPPYNDE), la entidad que agrupa a los clubes náuticos y asociaciones de puertos deportivos en Asturias. "Son clubes populares, en el que está desde el que tiene un yate al que tiene un bote de remos", señaló el naviego.

Decisión del jurado

Sobre el concurso de relatos "El Cantábrico, mar de vida" cabe indicar que el plazo de presentación de los trabajos está abierto hasta el 5 de agosto. A partir de esa fecha el jurado, presidido por la catedrática emérita Carmen Fernández Ochoa, deberá decidir sobre los trabajos ganadores.

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El certamen pone en juego un total de 3.700 euros: el primer premio está dotado con 1.500 euros; el segundo se llevará 1.000 euros; el tercer premio, 700 y 500 el cuarto premio.