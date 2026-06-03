Desmontaje de rotondas, soterramiento de líneas de alta tensión y desbroces: el impresionante despliegue para la instalación del eólico de Carrugueiro, en Boal

Las obras del eólico Carrugueiro, en Boal, se harán notar en toda la comarca Occidental. El traslado de las gigantes palas de este parque, con tres aerogeneradores, conlleva un importante operativo con afecciones al tráfico en la comarca Oscos-Eo. La primera medida es el desmontaje de las dos rotondas del enlace de Barres a la Autovía del Cantábrico, cuyas obras están en marcha estos días.

La empresa Electra Norte Energía, con sede en Siero, promueve el parque boalés que contará con tres aerogeneradores de 4,5 MW cada uno. Es la misma firma que gestiona el eólico de Penouta, uno de los más veteranos de la comarca y que también está en trámites de ampliación. De hecho, la empresa está pendiente de que el Ayuntamiento de Boal le conceda la licencia de obra para instalar otras tres torres.

El traslado por carretera de las palas y las piezas de Carrugueiro correrá a cargo de la empresa Laso, mientras que la firma veigueña Seijo Veiguela Obras y Servicios se ocupará de las obras necesarias para permitir el paso temporal de los convoyes que transportan las piezas. Tras su paso, deberán volver a su estado original todas las infraestructuras viarias.

Cambio de vehículo

En las conocidas como rotondas de Barres se desmontarán señales, guardarraíles y parte de la estructura central para permitir la maniobra de los vehículos. Tras salir de la Autovía transitarán por la N-640 desde Barres hasta Vegadeo donde está previsto el cambio de vehículo. Se hará en una finca, también en obras de acondicionamiento estos días, junto a la gasolinera.

Desde la capital veigueña, las palas viajarán en vehículos más pequeños y casi en posición vertical. Es la razón por la que se ha ejecutado un intenso desbroce en la carretera de Vegadeo al alto de La Garganta. Asimismo, se han soterrado tres líneas de alta tensión para permitir el paso del material.

En la rotonda de la Garganta, que ya está preparada para facilitar el giro de grandes vehículos, el transporte especial tomará dirección a El Gumio por pistas ya adaptadas para el paso de maquinaria eólica.

Noticias relacionadas

El operativo de transporte comenzará el próximo miércoles 10 de junio cuando se hará la primera maniobra de prueba. Las firmas implicadas tienen un plazo de diez semanas para acometer el traslado, si bien calculan poder ejecutarlo en un plazo de entre seis y siete semanas.