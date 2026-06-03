Destrozan la puerta de la iglesia de Soto de la Barca (Tineo): se trata del quinto acto vandálico que sufre el templo

El poblado de Soto de la Barca, en Tineo, sigue sufriendo actos vandálicos. El último se ha registrado este fin de semana en la iglesia de la localidad, que ha aparecido con un ala de la puerta de entrada destrozada. Es el quinto daño que registra este templo en los últimos años y el párroco de Tineo, Leonel Fernández, teme que acaben robando lo que se encuentra en el interior de la iglesia. Por eso, reunirá a los vecinos para tomar una decisión sobre dónde custodiar las imágenes religiosas que se encuentran dentro del templo.

“No es que tengan gran valor económico, pero sí lo tienen afectivo para la gente de la zona, vecinos que se bautizaron y casaron en esa iglesia o el lugar donde se celebran funerales, cada pueblo tiene parte de su identidad en la parroquia”, defiende el párroco.

Por ahora los vándalos no han logrado llevarse nada del interior de la iglesia, pero es la tercera vez que la puerta de la iglesia aparece con daños. Primero fue en la cerradura y tras colocar un listón de madera para hacerla más resistente, en este último intento se ha abierto un boquete en una de sus alas.

Otro de los daños que ha sufrido el templo es el robo del cable del suministro eléctrico. Tras el primer robo se repuso, pero con el segundo, el sacerdote decidió dejar sin electricidad la iglesia.

Los vecinos también tuvieron que retirar hace un año las campanas de cobre colocadas en la espadaña anexa a la iglesia por riesgo de robo. De hecho, los delincuentes fueron sorprendidos a plena luz del día con una camioneta intentando extraer las campanas.

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Desde que comenzó el desmantelamiento de la central térmica del Narcea, situada enfrente del poblado, los hurtos y actos vandálicos han sido constantes en la zona. El más llamativo fue cuando en 2024 desapareció el busto de bronce que presidía la entrada al poblado, en honor al tinetense Higinio González-Mayo Suárez (Campo, Tineo, 1893; Madrid, 1960), promotor de la construcción de la central térmica del Narcea.