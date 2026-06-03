Orovalle ha remitido al Principado el proyecto de vial provisional para la carretera de Begega, afectada por un hundimiento a consecuencia de la actividad de la mina de Boinás
El consejero de Ciencia explica en la Junta, en respuesta a una pregunta de Foro, que se está analizando "su conformidad técnica" antes de remitir el proyecto al consistorio
La empresa minera Orovalle acaba de remitir al Principado el proyecto de vial provisional que dará solución a los hundimientos que registra la carretera que une el alto de Carricedo con Begega, en Belmonte de Miranda. El mal estado de la vía, a consecuencia de la actividad en la mina de Boinás, está afectando a los pueblos de la zona alta del concejo belmontín, obligados a dar un rodeo de casi veinte kilómetros para acudir a la capital del concejo.
Es la información que ofreció el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en respuesta a una pregunta del portavoz de Foro, Adrián Pumares. Señaló el consejero que "como autoridad minera" han estado pendientes de este asunto teniendo en cuenta que "la prioridad es la estabilidad de la balsa minera y que se acuerde una solución entre las partes respecto al trazado de la carretera".
En este sentido, señaló el consejero que la carretera es titularidad del Ayuntamiento de Belmonte, si bien el deterioro es responsabilidad de la empresa Orovalle. En la última reunión entre las partes, celebrada el 22 de abril, se acordó el envío del proyecto antes del fin de mayo y la firma minera ha cumplido. Ahora, añade el consejero, los técnicos de su departamento están analizando la "conformidad técnica" del proyecto antes de su envío al Ayuntamiento. "Trataremos de ser ágiles para lograr una solución lo antes posible", señaló.
Desde 2019
Por su parte, Pumares recordó que el problema se remonta a 2019 cuando colapsó la carretera original. En 2021 la empresa construyó una vía alternativa que también se está hundiendo. En este sentido, el diputado forista pidió soluciones para los vecinos del concejo.
"No es admisible que una explotación minera autorizada por el propio Gobierno tenga un impacto tan grave sobre la vida diaria de los habitantes de la zona sin que se adopten las medidas necesarias para solucionarlo", afirmó.
Explicó Pumares que los vecinos "tienen que realizar rodeos de cerca de veinte kilómetros para desplazarse a la capital del concejo o realizar cualquier gestión cotidiana".
Pumares reclamó que el Principado "establezca plazos vinculantes para la ejecución de las obras y ejerza la presión necesaria para que la empresa asuma sus responsabilidades" porque "ni los vecinos de Begega, ni los de los pueblos altos de Belmonte son responsables de la inestabilidad del talud y, por tanto, no pueden seguir soportando sus consecuencias".
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