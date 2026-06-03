El silbo gomero llega a Somiedo gracias a un innovador proyecto educativo: escolares somedanos y de La Gomera participan en una iniciativa de intercambio cultural y ambiental

El colegio Álvaro Flórez Estrada, de Somiedo, y el centro educativo Mario Lhermet Vallier, de Hermigua, en La Gomera (Canarias), acaban de iniciar un proyecto de colaboración educativa para fomentar el conocimiento de ambos territorios. El objetivo es fomentar el intercambio cultural y educativo de dos lugares que comparten un alto valor ambiental y que cuentan con sendas Reservas de la Biosfera.

Los dos centros educativos ya se han podido conocer mediante una reunión virtual. Una sesión inicial que sirvió como punto de encuentro entre el alumnado y profesorado de ambas localidades, permitiendo compartir experiencias, conocimientos y visiones sobre sus respectivos territorios.

Durante la jornada, el alumnado de Somiedo presentó las principales características de su Reserva de la Biosfera, haciendo especial hincapié en la riqueza de su flora y fauna, la singularidad de su geología y el valor de su patrimonio etnográfico, estrechamente ligado a las formas de vida tradicionales en la montaña asturiana. La exposición permitió acercar al alumnado canario a la realidad de un territorio marcado por la alta montaña, la ganadería extensiva y la conservación de ecosistemas únicos.

Por su parte, los estudiantes de La Gomera ofrecieron una completa presentación de su Reserva de la Biosfera, poniendo en valor la riqueza de sus paisajes, la importancia de su biodiversidad y la conservación de tradiciones culturales propias del archipiélago canario. Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la demostración por parte del alumnado del silbo gomero, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que incluyó una breve clase introductoria. Esta actividad despertó gran interés entre el alumnado de Somiedo, que siguió con atención las explicaciones y participó activamente en la experiencia.

La jornada fue valorada muy positivamente por ambas comunidades educativas, que destacaron “el carácter enriquecedor de este tipo de iniciativas para favorecer el aprendizaje compartido, el respeto por la diversidad cultural y el conocimiento del medio natural desde distintas realidades geográficas”.

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Este primer encuentro supone el inicio de una línea de trabajo conjunto que tendrá continuidad durante el próximo curso escolar. Entre los objetivos planteados se encuentra el desarrollo de proyectos colaborativos relacionados con la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad, el intercambio de tradiciones y el uso de nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje y comunicación.