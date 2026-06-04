La Batallona abre una nueva etapa en Somiedo: elimina la histórica rivalidad entre provincias y cuenta con categoría individual y por parejas

La Batallona de Somiedo celebrará este domingo, 7 de junio, una nueva edición marcada por la renovación de su formato competitivo, aunque manteniendo intacta la esencia que la ha convertido en una de las citas destacadas del calendario de carreras de montaña en Asturias.

La prueba, que recorrerá algunos de los parajes más emblemáticos del concejo, se disputará este año en formato individual y por parejas, en modalidades masculina, femenina y mixta. La organización deja atrás el sistema de equipos, eliminando la histórica rivalidad Asturias contra León, para abrir una nueva etapa en esta popular competición de trail running.

Los participantes afrontarán un recorrido de 22 kilómetros que partirá desde el Alto de la Farrapona, a 1.708 metros de altitud, y finalizará en Pola de Somiedo, capital del concejo. A lo largo del trazado, los corredores atravesarán enclaves de gran valor paisajístico como los Lagos de Saliencia, la Vega de Camayor, el Lago del Valle, Valle de Lago y El Coto, en pleno corazón del Parque Natural de Somiedo, uno de los espacios protegidos más emblemáticos de la cordillera Cantábrica.

La Batallona de Somiedo se ha consolidado en los últimos años como una auténtica fiesta del trail running en Asturias, combinando el atractivo deportivo con un entorno natural privilegiado. Además de la competición, la jornada contará con premios, sorteos y un animado post-carrera, pensado para corredores, acompañantes y aficionados.

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La organización espera reunir a numerosos participantes y visitantes en una cita que vuelve a poner en valor el turismo deportivo en Somiedo, el patrimonio natural del concejo y su capacidad para acoger eventos deportivos de montaña de primer nivel en contacto directo con la naturaleza.