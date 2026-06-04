Cuenta atrás para el gran día de Castropol: trajín de flores para vestir la villa de colores por el Corpus Christi

Los alfombristas florales de Castropol afrontan con buen ánimo e ilusión la semana de más trabajo del año, recta final para el esperado Corpus Christi. El domingo las calles de la villa amanecerán cubiertas de mantos de mil colores con motivo de esta festividad, declarada fiesta de interés turístico regional.

Estos días, la labor se concentra en recolectar las flores necesarias para llevar a cabo sus diseños con la mayor vistosidad posible. Admiten los artistas que la estrella este año será la rosa, ya que al caer más pronto la festividad, la floración de la hortensia está un poco retrasada, con lo que se dispone de menos cantidad. Todos agradecen la receptividad de los vecinos que donan las flores de sus jardines para la ocasión.

"Todos los años decimos que hay pocas flores, pero hasta ahora no hubo ningún año que no hubiera flores suficientes. A lo mejor hay problemas concretos con algún color, como el blanco, pero flores habrá de sobra", señala Ovidio Vila, portavoz del grupo de vecinos que engalana la calle Penzol Lavandera. Cuando hay escasez de flores lo que suelen hacer es recurrir al tinte de materiales como la viruta de pino. "Lo tenemos listo en previsión, pero hasta el final no decides si lo usas o no", añade.

Buen ánimo

En la conversación de todos está el tiempo. "Eso es una incógnita hasta el día de autos, solo Dios lo sabe", señala Paco Fernández. Cuando se le pregunta si están animados responde con retranca: "Si no estuviéramos animados estaríamos sentados y no por ahí recogiendo flores. Animados estamos, ahora nos queda la preocupación de si habrá material suficiente o mano de obra, las preocupaciones finales".

Maite Muiña, presidenta de la asociación El Pampillo, lidera el grupo que decora la calle Amor y se ocupa del altar del parque Vicente Loriente donde la virgen hace una parada durante la procesión. El colectivo se ocupa además de dar talleres en el colegio La Paloma con idea de generar cantera para un trabajo que necesita relevo. Además de los talleres previos, el sábado trabajarán juntos y bajo la coordinación de Dioni Iglesias en la confección de varias alfombras de motivos florales. "Tenemos cerca de treinta niños apuntados y están motivados", precisan.

Muiña da cuenta de que el trabajo del Corpus es de todo al año y comienza con la recogida de las alfombras tras la procesión del Corpus. "Usamos materiales muy variados, ciollo, ciprés, pampillo, maíz, virutas, flores... Este año vamos a intentar poner también espadana. Hay que buscarse la vida", explica.

Al frente del grupo que se ocupa de ornamentar la calle Del Campo están Roberto Frontera y Luis Villares. Explican que este año sus diseños se inspiran en las parábolas de Jesús, pues siguen fieles a la temática religiosa y recuerdan que el párroco Luis Lesgapi decía siempre que la calle del Campo "es la que más catequiza".

Necesidad de relevo

Ambos hacen hincapié en la falta de relevo en una labor a la que llevan dedicados cuatro décadas. "Tiramos como podemos, pero cada año es más difícil", señala Villares. A su lado Frontera añade: "Tiene que venir gente joven con más fuerza, sobre todo para el trabajo de todo el año, porque en la recta final siempre hay gente para ayudar".

Con todo están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para sorprender. "Queremos hacerlo bien y ya no es que compitamos una calle con otra, es que competimos con nosotros mismos para intentar superarnos y cada año es más difícil", concluye Frontera.

La concejala de Cultura, Miriam Moya, muestra su satisfacción por la implicación vecinal en el Corpus. El consistorio trabaja en dar relevancia al evento y de ahí que, por segundo año consecutivo, el concejo programe para el sábado activdades complementarias bajo el título "Castropol Florece". Habrá un mercadillo, talleres variados y visitas guiadas para entender el trabajo de los artistas florales que se echarán a la calle el sábado. "Notamos que venía mucha gente cada fiesta del Corpus y que demandaban algo más. De ahí surgió el programa "Castropol Florece", precisa Miriam Moya.

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El domingo, la misa comenzará a las 12.30 horas y estará cantada por el coro Ecos de Castropol. A continuación tendrá lugar la procesión sobre los mantos florales, acompañada por la banda de gaitas El Penedón.