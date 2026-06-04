La curiosa tradición de la parroquia de Taramundi: una fiesta del Corpus que itinera de pueblo en pueblo

La fiesta del Corpus Christi en la parroquia de Taramundi tiene una particularidad muy especial: es una fiesta itinerante. Cada año un pueblo de esta entidad parroquial se ocupa de su organización y, en esta ocasión, le toca a los núcleos de Llan y Vega de Llan, que llevaban once años sin ser los anfitriones del evento.

Ambos núcleos toman el testigo de Aguillón, a quien correspondió la organización el año pasado. "Es una tradición muy antigua", señala un vecino de Llan.

El programa del festejo, este fin de semana, 6 y 7 de junio, incluye la actuación del Grupo Folixa y del DJ Pedro Bermúdez. El día grande será el sábado con misa a las 12.30 horas, que estará cantada por el coro San Martín y tendrá lugar en la iglesia parroquial de Taramundi. A continuación, los vecinos se desplazarán a Llan, donde tendrá lugar la sesión vermú con el Grupo Folixa. Será el mismo que amenizará la verbena junto a Pedro Bermúdez.

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El programa del domingo incluye misa a las 13.00 horas en la capilla de Vega de Llan, seguida de una sesión vermú amenizada por Pedro Bermúdez.