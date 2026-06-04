Jarrio celebra su primer año de cesáreas acompañadas: "Se trata de que la experiencia de la madre en quirófano sea menos traumática"
El centro hospitalario ultima un protocolo para "que todo el mundo sepa en todo momento lo que tiene que hacer"
El hospital de Jarrio ha registrado un total de 62 nacimientos en lo que va de año y, el 17%, han sido cesáreas. Desde el pasado julio estas intervenciones, siempre que no sean urgentes, se realizan con la presencia de un acompañante elegido por la parturienta. A punto de cumplirse el primer año de aplicación de este modelo de cesárea humanizada, el balance es muy positivo. De hecho, para mejorarlo lo máximo posible, el centro coañés está ultimando un protocolo.
Explica el jefe de servicio de Ginecología, José Antonio Díaz, que esta guía busca "que tanto el padre como la madre sepan el camino a seguir desde que entran hasta que llegan al quirófano y vuelven a la planta y, también, para que los profesionales sepan lo que tienen que hacer en cada momento". En este sentido, indica que uno de los aspectos perfectamente regulados es la entrada del padre (suele ser el acompañante en la mayoría de los casos): "La entrada del padre tiene lugar cuando la madre está en la mesa con los paños puestos y está todo preparado y la epidural puesta. Entonces, la matrona o la auxiliar acompaña al padre para ponerse la bata, la mascarilla, el gorro, las calzas y lo dirige hacia la zona de quirófano y le dice donde se tiene que sentar, en la cabecera de la cama al lado de la madre".
Cuenta Díaz que Jarrio estrenó el modelo en 2017 de manera experimental, sin embargo, con la pandemia y diferentes cambios sufrió un parón y se volvió a retomar el pasado julio. La primera cesárea acompañada de España tuvo lugar en 2010 en el hospital madrileño 12 de octubre y desde entonces se ha ido extendiendo una propuesta de éxito, también en los centros comarcales.
"El resultado es muy satisfactorio. Se trata de dar un apoyo emocional a la madre para que la experiencia que va a vivir en quirófano sea menos traumática y se sienta más segura con la persona que ella decide que le acompañe", apunta el ginecólogo que lidera el servicio desde hace cuatro años. Constata que los padres, aunque llegan asustados, después agradecen la oportunidad y el acompañamiento.
En el año 2025 nacieron en Jarrio un total de 145 niños, la mayoría en parto natural, si bien se registraron alrededor de treinta cesáreas. Como el resto de hospitales de la región, el centro coañés percibe una tendencia a la baja en los nacimientos anuales.
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