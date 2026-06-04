El PSOE de Tineo denuncia la “deplorable” imagen del céntrico parque Verdeamor: vallas rotas, mobiliario deteriorado y acumulación de basura
El Ayuntamiento defiende que las mejoras en el espacio se irán realizando “a medida que se disponga de presupuesto”
El PSOE de Tineo denuncia el mal estado de conservación en el que se encuentra el céntrico parque Verdeamor de la villa, desde el que se accede al colegio Verdeamor y a la escuelina de 0 a 3 años. Los socialistas tinetenses critican la “deplorable imagen” que ofrece este espacio emblemático de la villa ante la llegada del verano, “una época en la que nuestros espacios públicos deberían lucir en su mejor versión para el disfrute de vecinos y visitantes”.
Entre las principales necesidades que presenta está la reposición del vallado de madera perimetral, con dos zonas en las que la barandilla se cayó y en su lugar hay unas vallas metálicas provisionales. También se apunta al deterioro de los bancos y resto de mobiliario urbano, así como de las zonas infantiles. Asimismo, los socialistas denuncian “falta de mantenimiento” que se traduce en “acumulación de basura y suciedad y maleza descontrolada que invaden las zonas de paso”.
La alcaldesa, Montse Fernández, reconoce que el parque necesita actualización, aunque matiza que es una necesidad que arrastra de años atrás, cuando el PSOE estaba al frente del Ayuntamiento de Tineo. No obstante, señala que “las mejoras se irán realizando a medida que se disponga de presupuesto” y apunta que el Ayuntamiento tiene previsto realizar la reposición de las barandillas dañadas a finales de año o principios del que viene.
Las familias del colegio Verdeamor a través de la asociación de madres y padres (AMPA) ya habían denunciado el mal estado y la falta de mantenimiento del parque en enero de 2025.
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