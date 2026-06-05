Ana María Pérez, la tercera generación de una saga de ferreteros veigueños, recibe con orgullo el premio al "Comerciante Decano"

La empresaria veigueña Ana María Pérez recibirá este viernes el reconocimiento al "Comerciante Decano", un premio que concede la asociación de comerciantes Ascove con motivo de la Feria de Muestras de Vegadeo. Ella lleva casi tres décadas al frente de Pérez Logares Maquinaria S. L., pero recoge el premio como heredera del conocimiento y el empuje de su padre y su abuelo, cuya trayectoria empresarial se remonta a hace más de un siglo. "Se lo dedico a ellos, no se puede olvidar nunca de donde vienes", señala la veigueña desde el mostrador de este negocio, una referencia en Vegadeo.

La historia de esta saga de ferreteros comienza con Manuel Pérez Méndez, abuelo de Ana. Natural de San Juan de Moldes (Castropol) emigró a Cuba con tan solo 14 años y allí aprendió el oficio de la mano de un matrimonio de vascos que lo trataron como a un hijo. Con 42 años cumplidos y cierto colchón económico pudo regresar a casa con idea de abrir un negocio. Su madre lo convenció de que lo hiciera en Vegadeo. Corría el año 1930 cuando nació la ferretería industrial Pérez Méndez.

Manuel tuvo tres hijos y dos de ellos, José y Manuel Pérez Logares, aprendieron juntos todo lo que había que saber del negocio familiar. Tiempo después decidieron separar sus caminos y José, al que todos conocían por Pepe, se hizo autónomo para montar un almacén centrado en hormigoneras, andamios...La firma José Pérez Logares nació en 1988 en un bajo del Fondrigo.

Magisterio

Cuenta Ana Pérez que en su casa jamás le inculcaron la pasión por el negocio y de ningún modo estaba escrito que ella fuera el relevo a su padre. Se marchó a Oviedo a estudiar Magisterio y después Secretariado Internacional. Sin embargo, el pueblo tiraba y mucho y ella quería regresar a casa.

Un buen día y para disgusto de su padre le propuso montar su propia ferretería. Al final, logró su respaldo económico para poner en marcha Pérez Logares Maquinaria S. L. Antes de ello, estuvo tres años trabajando en el almacén de su padre para conocer los entresijos de un negocio que desconocía por completo. "Yo no sabía lo que era un tornillo o una broca, en la vida me pidieron que trabajara con ellos, pero era mi destino", dice con convencimiento.

A punto de cumplir 27 años al frente de un negocio con mucha historia, Ana Pérez no se arrepiente de la decisión tomada. Le gusta el trato con el cliente, si bien admite que el de la ferretería es un negocio que exige mucha dedicación. "Ya me advirtió mi padre de que no me iba a volver a aburrir en la vida. Es verdad, desde que empecé no paré. Es un negocio que exige mucho, son muchos artículos y el control de stock es muy exigente. Hay que estar siempre porque hay mucho trabajo silencioso que no se ve", relata.

Tres mujeres

Actualmente en esta ferretería ubicada en pleno centro de Vegadeo tiene contratadas a otras dos mujeres. "Tres mujeres en un negocio de hombres", defiende con una sonrisa esta empresaria de 57 años. Además de este negocio, hace tres años se decidió a restaurar una antigua casa indiana propiedad de su familia y que convirtió en un bloque de apartamentos bajo el nombre de Casa Cigarrán.

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Su padre falleció hace once años y su abuelo murió cuando ella tenía 7 años. Está segura de que ambos estarían muy orgullosos de verla recoger el premio al "Comerciante Decano", una distinción que agradece enormemente. El acto de entrega del galardón será a las 20.30 horas en el auditorio Félix Menéndez.