Barbón y Rueda escenifican su unidad con el izado de la nueva bandera de Ribadeo, "una villa muy gallega, pero muy abierta a los asturianos"

Los presidentes de Asturias y Galicia, Adrián Barbón y Alfonso Rueda, respectivamente, participaron juntos en el acto de izado de la nueva bandera de Ribadeo, una villa, subrayó el segundo, "muy gallega, pero muy abierta a Asturias". Ambos líderes escenificaron su buena sintonía y la necesidad de unirse para que el Noroeste "sea escuchado". En el acto, celebrado a las puertas del Ayuntamiento ribadense, sonaron los himnos asturiano y gallego.

La nueva bandera oficial de Ribadeo cuenta con un fondo azul que representa el mar y el cielo y que se combina con dos franjas blancas en alusión a las olas. En el centro incorpora los símbolos del concejo: una llave y una estrella de color amarillo. Desde este viernes ondea a las puertas del Ayuntamiento, antaño casa natal del industrial Antonio Raymundo Ibáñez, conocido como Marqués de Sargadelos y nacido en Santa Eulalia de Oscos.

Primera visita oficial

Barbón, y así lo dejó escrito en el libro de honor del Ayuntamiento, reivindicó que tanto el Eo como el puente de los Santos "nos unen, no nos separan" y expresó "emoción y gratitud" por participar en un momento tan especial de un concejo al que conoce desde hace años. Sin embargo, esta fue su primera visita oficial como presidente del Principado.

Se refirió el líder asturiano a que el contacto entre los presidentes de ambas regiones es "histórico" y se remonta a los tiempos de Pedro de Silva y Manuel Fraga. "Han sido vínculos históricos de hermandad y buena relación", subrayó.

El presidente del Principado dejó claro que ambos territorios deben posicionarse "como tierra de oportunidades y creo que lo estamos consiguiendo; hemos dejado de ser vistos como una tierra a la que no se escucha y por lo menos nos hacemos oír, que es el primer paso para que te escuchen".

Tierra de "inversiones y oportunidades"

Barbón defendió también que tanto Asturias como Galicia están demostrando que son "tierra de inversiones” y de "oportunidades", cuestión clave para revertir el reto demográfico. Por su parte, Rueda dejó claro que estos encuentros interautonómicos "son el símbolo de una relación muy fluida que hay durante todo el año y que creo que nos interesa a ambas comunidades". En este sentido, se refirió a la importancia de luchar juntos por asuntos como la mejora de las infraestructuras o los proyectos ligados a energías renovables.

"La continuidad territorial nos hace un destino para promocionarnos conjuntamente", dijo Rueda, que agradeció a Barbón su disposición a mantener encuentros como el vivido en Ribadeo.

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Ambos líderes subieron juntos al salón de plenos, donde tuvo lugar la firma en el libro de honor del Ayuntamiento. El largo mensaje escrito por el asturiano dio pie a las bromas de su homólogo ante la atenta mirada del Alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, que ejerció de anfitrión. Tras las firmas, tuvo lugar el izado solemne de la bandera, con numerosos políticos y vecinos congregados.