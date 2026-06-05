Grandas de Salime despide a su alcalde, Eustaquio Revilla, que falleció a los 64 años víctima de una enfermedad

El alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, falleció este viernes tras no poder superar la enfermedad contra la que luchaba desde hace meses. Maestro del colegio público El Salvador, Revilla estaba en la Alcaldía desde 2004. El Ayuntamiento grandalés ha decretado tres días de luto oficial.

El alcalde en funciones desde el pasado julio, Carlos García, muestra el pesar del gobierno socialista por la pérdida del grandalés. "Le voy a recordar como un gran amigo y una gran persona. Hizo mucho por Grandas y sus actuaciones están aquí para verlas. Fue un gran alcalde", señala su sucesor. Explica que Revilla se quedó de baja el pasado julio y se incorporó brevemente en diciembre, si bien una recaída le obligó a coger la baja de nuevo.

Revilla, que deja mujer y un hijo, será despedido en la intimidad familiar. No está previsto ni velatorio, ni entierro.

"Cosas importantes"

La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, lamenta la pérdida de "un gran compañero, con el que fue una suerte haber coincidido y trabajado". La franquina recuerda las horas de trabajo compartidas tanto en el ceder Navia-Porcía como en el Parque Histórico y subraya el esfuerzo que hacía siempre pese a las largas distancias que debía recorrer para cada reunión.

"Era un excelente compañero, hizo cosas muy importantes por su municipio y por toda la comarca, pues tenía una gran visión comarcal", apunta la primera edil franquina, que traslada su pésame a la familia y compañeros de Gobierno. En los mismos términos se expresa el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, que mantenía una estrecha relación con el fallecido.

"Pierdo a un compañero de partido y a un buen amigo. Es una pérdida sensible", apunta Barrientos, que recuerda a Revilla como "una persona implicada en la comarca, que siempre luchó por sus vecinos de Grandas".

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A finales de su cuarto mandato, en 2022, Revilla concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en la que recordó por qué se decidió a participar en política: "Había cosas por hacer y el grupo que teníamos lo formábamos gente con ilusión y con ganas de tirar", contó entonces.