El Franco acoge la celebración del Día del Medio Ambiente con una jornada de reivindicación y debate

El Franco se prepara para acoger este próximo 6 de junio una completa programación con motivo del Día del Medio Ambiente. Bajo el lema "Bosques sanos, Asturies viva", el evento centrará su mirada en la vital importancia de la conservación forestal y la protección del territorio frente a amenazas como los incendios.

Los actos darán comienzo por la mañana, fijando como punto de encuentro el parque de María Cristina, de La Caridad, a las 11.30 horas. Poco después, a las 12.00 horas, comenzará una marcha reivindicativa que discurrirá hasta la playa de Pormenade. A su llegada, los asistentes podrán disfrutar de una comida popular.

Ya en la jornada vespertina, el foco se trasladará al análisis y el debate. A las 15.45 horas, el complejo cultural As Quintas albergará la mesa redonda homónima a la jornada: "Bosques sanos, Asturies viva". El panel de ponentes estará formado por Juan Ponte, director general de Agenda 2030; Astrid Lema Jiménez, representante de la Plataforma en Defensa del Territorio; Borja García Quintana, presidente de ASMADERA (Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera); y la ingeniera forestal Nerea Mallo Nevado.

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Esta jornada conmemorativa y de concienciación ha sido impulsada y organizada de manera conjunta por diversos grupos ambientales de Asturias en colaboración con la Asociación Fontes del Porcía.