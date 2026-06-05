Tensión en la inauguración de la Feria de Muestras de Vegadeo, con una sonora y bronca pitada de las familias del Jovellanos "hartas de promesas" sobre la reforma del centro
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, explicó que en verano "será realidad la licitación y en meses estará en marcha esa necesaria inversión que vamos a realizar"
Las familias del colegio público Jovellanos, de Vegadeo, fueron las protagonistas en la jornada inaugural de la Feria de Muestras, al protagonizar una sonora pitada para exigir a los responsables políticos la puesta en marcha del proyecto de rehabilitación integral del centro.
El presidente de la Ampa, Alejandro Murias, señaló que están hartos de promesas y reuniones. "Nos siguen mintiendo sobre los plazos de las obras. El proceso de licitación dura seis meses, así que este año está perdido", lamentó Murias, que señaló que las familias están dispuestas a no enviar a sus hijos al colegio en septiembre si no se produce antes la esperada licitación del proyecto.
Durante su intervención en el acto inaugural, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, explicó que los trámites están en marcha y que están "a punto de licitar" la reforma esperada y dotada con 1,5 millones de euros. "En verano será realidad la licitación y en meses estará la obra en marcha. Es una inversión necesaria que vamos a realizar", subrayó.
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