Vegadeo se convierte en capital del Occidente para celebrar hasta el domingo su LXI Feria de Muestras

No hubo corte de cinta inaugural para abrir la LXI Feria de Muestras de Vegadeo, que, por primera vez, se inauguró en el interior del recinto. Tras la sonora pitada protagonizada por la comunidad educativa del colegio Jovellanos, exigiendo su ansiada obra de rehabilitación, las autoridades tomaron la palabra para lanzar una nueva edición de la popular Silvallana. Llenará de actividad la capital veigueña hasta el domingo y bajo el lema "Donde se encuentran personas y territorio".

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, tomó la palabra lanzando un mensaje de cariño a la familia de Eustaquio Revilla, alcalde de Grandas de Salime fallecido este viernes. Este hecho hizo que el presidente regional, Adrián Barbón, cancelase su presencia en el certamen en señal de respeto al veterano alcalde. En su lugar, acudió a la cita la viceconsejera, Gimena Llamedo, junto a una nutrida representación de alcaldes y responsables políticos.

Mourelle se metió en harina con el compromiso de trabajar "para seguir creando una feria que innove y esté a la altura de los retos del siglo XXI". La Silvallana, añadió, "es un lugar de encuentro, de escaparate de empresas y punto de unión de Asturias y Galicia". En este sentido, se mostró orgulloso de que la Feria, decana del Occidente y segunda más antigua de Asturias tras Gijón, sea "un espacio útil para que las empresas muestren su trabajo, abrir mercados...".

En su intervención dio las gracias , con especial mención a la directora del certamen, Dora Álvarez, a todas las personas que hacen posible que la Silvallana siga cumpliendo años. "De esta edición saldrán grandes propuestas y compromisos importantes para el futuro del territorio", señaló, convencido de que Vegadeo es la capital de un territorio extraordinario.

Gimena Llamedo dio la "enhorabuena" a los vecinos por mantener una feria durante sesenta y un años y "con la ilusión que año a año se palpa".

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Convencida de que esta edición será un «éxito», la vicepresidenta apuntó que "durante tres días Vegadeo volverá a ser la capital del Occidente". Y zanjó: "La contribución de esta feria y su relevancia está lejos de toda duda".