Alcaldes y compañeros de partido recuerdan al grandalés Eustaquio Revilla como "un trabajador incansable y ejemplo de servidor público"

Grandas de Salime perdió ayer a su alcalde durante los últimos veintidós años. El socialista Eustaquio Revilla, maestro de profesión que accedió a la Alcaldía en 2004, no pudo superar la enfermedad que padecía desde hace meses y falleció a mediodía de ayer, a los 64 años. El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial.

El alcalde en funciones desde el pasado julio, Carlos García, muestra el pesar de su equipo: "Le voy a recordar como un gran amigo y una gran persona. Hizo mucho por Grandas y sus actuaciones están aquí para verlas. Fue un gran alcalde". Explica que Revilla se quedó de baja el pasado julio y se incorporó brevemente en diciembre, si bien una recaída le obligó a coger la baja de nuevo.

Revilla, que estaba casado con la directora del colegio rural agrupado Oscos, Sandra Castro, será despedido en la intimidad familiar. No está previsto ni velatorio, ni entierro.

Hijo de un constructor

La historia de Eustaquio con Grandas es curiosa, pues nació en el concejo por circunstancias de la vida. Su padre, natural de Palencia, llegó a Grandas con su familia para acometer varias obras en el concejo, entre ellas la de las escuelas. Así que el alcalde nació en el concejo, pero se marchó cuando su padre acabó las obras. Sin embargo, Grandas le marcó y acabó regresando años después para ejercer como maestro en la escuela que levantó su padre. Docente de Infantil, Eustaquio acabó convirtiéndose en el director del colegio grandalés El Salvador.

Fue tiempo después cuando decidió dar un paso al frente y entrar en política. Su llegada a la alcaldía fue a través de una moción de censura presentada contra el alcalde popular, José Cachafeiro, en 2004. Desde entonces gobierna el concejo y con amplias mayorías absolutas. Actualmente contaba con cinco de los siete ediles de la corporación. El único partido en la oposición es Grandaleses, con dos ediles.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió a Revilla como "un servidor público y ejemplo de entrega por su pueblo". Como "muestra de respeto por su trayectoria" el líder regional suspendió toda su agenda al conocer la noticia y no acudió a la inauguración de la Feria de Vegadeo como tenía previsto.

"Mi agradecimiento sincero por su compromiso, expresado y reiterado a lo largo de su vida", señaló Barbón y lo reiteró la vicepresidenta Gimena Llamedo durante su discurso en la citada feria veigueña: "Fue una persona comprometida, servidor público y ejemplo para la política".

Visión comarcal

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, señala que en su trayectoria el fallecido "dejó claro su compromiso con el socialismo y la justicia social". Se refirió a Revilla como un alcalde "incansable que trabajó por el impulso y el avance de Grandas de Salime, su concejo, pero también por el Occidente, ya que su amplia visión comarcal le llevó a dialogar y trabajar con todos los alcaldes de la comarca".

Este profundo sentido de comarca es lo que más destacan sus compañeros de partido, como la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez. En los mismos términos se expresa el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, que mantenía una estrecha relación con el fallecido.

"Pierdo a un compañero de partido y a un buen amigo. Es una pérdida sensible", apunta Barrientos, que recuerda a Revilla como "una persona implicada en la comarca, que siempre luchó por sus vecinos de Grandas".

Proyectos pendientes

"Es una gran pérdida, lo primero para su familia, pero también para la familia socialista y para la cuenca del Navia y todo el Occidente", señaló el exalcalde santallés Marcos Niño, que coincidió con Revilla en dos etapas. "Siempre estaba ahí y si algo necesitaba del Ayuntamiento de Grandas, siempre lo ponía a nuestra entera disposición. Ha sido un gran hombre de partido, un ejemplo para todos los alcaldes socialistas por su gran convicción de partido y estamos apenados", añade Niño, que lamenta que el alcalde no pueda ver acabado un proyecto en el que la

Dirección de Reto Demográfico que dirige Niño está ultimando para el concejo. Confiesa el santallés que aunque todos en la comarca eran conocedores del estado de salud del primer edil grandalés, desconocían «que podía ser tan inminente».

Una persona que conoció bien a Eustaquio Revilla fue el policía local jubilado Francisco Gómez, que trabajó tres décadas en Grandas. "Era un buen alcalde y una persona inteligente que pudo haberse presentado en cualquier sitio. Era muy buen político y se sabía defender muy bien", añade, dando cuenta de la pasión de Revilla por la política a la que dedicó su vida. Con todo, siempre la concilió con su faceta docente.

Ilusión y ganas

En una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA en diciembre de 2022, a finales de su cuarto mandato, Revilla contó que se involucró en política de joven porque "había cosas por hacer y el grupo que teníamos lo formábamos gente con ilusión y con ganas de tirar".

Defendió entonces como uno de los logros de su gestión, haber logrado que el concejo fuera más que la capital. "Había una desatención total a los 34 núcleos rurales y Grandas no es solo la capital, también la forman los pueblos. El PSOE dio un fuerte impulso para llevar los servicios a todos los lugares", apuntó, al tiempo que hizo repaso de las infraestructuras logradas como el nuevo centro de salud o la residencia de mayores. "Ahora todo se ve normal, pero antes no había nada de eso y hubo que crearlo", recordó para LA NUEVA ESPAÑA.

En la citada entrevista ya dejaba entrever que volvería a optar a la reelección ya que, confesó, en los pueblos es difícil encontrar relevo: "Los que llevamos tantos años, por lógica, deberíamos dejar paso, pero el problema es que no hay gente que se involucre tanto".

Pese a encadenar mayorías absolutas, Eustaquio Revilla fue también protagonista de sonadas polémicas. Mantuvo enfrentamientos públicos con dos personas muy conocidas en Grandas, el primero José Naveiras, más conocido como Pepe El Ferreiro. Durante el gobierneo de Revilla, el Principado llevó a cabo la destitución de Naveiras al frente del museo que había fundado, lo que generó mucho malestar en el municipio. También se enemistó con el arqueólogo Ángel Villa, responsable de las excavaciones del Chao Samartín, contra el que presentó diferentes demandas por supuestas irregularidades en la gestión del castro que no prosperaron.

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