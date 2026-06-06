Celón y Villavede, en Allande, reciben una inversión de 907.000 euros para las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 907.103 euros las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Celón-Villaverde, en Allande. El proyecto incluye la actuación en 34 viales que suman 23,3 kilómetros, de los cuales 8,5 serán de nueva creación. Estas vías servirán para dar servicio a las nuevas fincas resultantes de la concentración parcelaria.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, destaca que “las concentraciones parcelarias constituyen un instrumento estratégico para ordenar el territorio, favorecer el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y agrarios y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en el medio rural”.

Además, subraya que la reordenación de las parcelas aumentará “la eficiencia del suelo agrícola y reducirá la fragmentación del terreno, lo que facilitará su mecanización”.

La nueva red de caminos estará compuesta por 8,5 kilómetros de nuevos accesos y otros 14,8 ya existentes que se renovarán. También se ensancharán las vías, que irán desde los tres a los cuatro metros en función del uso de cada una.

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El proyecto incluye la construcción de dos escolleras, una de ellas de 30 metros, para el sostenimiento de la explanada de uno de los caminos, con el fin de mejorar el radio de giro y la incorporación a la carretera local, lo que dará una mayor visibilidad. Además, se crearán tres muros de mampostería en sendos caminos de la concentración.