Observar la belleza del sol o meterse en la piel de un piloto de rally: la Feria de Muestras de Vegadeo, un escaparate comercial que ofrece singulares experiencias

Más de un centenar de marcas y negocios se exhiben hasta el domingo en Vegadeo con motivo de la LXI Feria de Muestras de Vegadeo. Además de oportunidades para la compra, la Silvallana también ofrece experiencias singulares al visitante. En esta edición destacan dos: la oportunidad de observar el sol a lo largo del día y de la noche, así como la posibilidad de probar qué siente un piloto de rally gracias a un simulador como el que usan los profesionales.

José Vicente con su telescopio en Vegadeo. / T. Cascudo

En el exterior del recinto ferial se encuentra José Vicente Casado, cántabro al frente de la firma "Litos" y encargado de mostrar a la gente el universo desde el centro de Vegadeo. "Soy divulgador de astronomía y he venido a hablarle a la gente del eclipse porque deben de saber que están en el mejor lugar del mundo para verlo", se presenta mientras invita a ver el sol con sus dos telescopios.

Transmite su pasión por la astronomía con apenas unos minutos de conversación en los que ofrece "la oportunidad de ver algo de verdad, la estructura de la atmósfera en tiempo real". Casado tuvo la oportunidad de vivir dos eclipses, uno casi total en Chile, y, por eso, se muestra convencido de que "es un espectáculo increíble que te marca para toda la vida". Y añade: "Te hace sentir frágil. En ese momento baja la temperatura, ves comportamientos extraños de los animales... es un cúmulo de fenómenos que hay que vivir", señala convencido de que para un treinta por ciento de la población será "el fenómeno de su vida".

"Puede probarlo cualquiera"

En su primera participación en la Feria de Vegadeo Casado se marca el reto de "transmitir la emoción de la astronomía", mientras que Jonatán Revilla es el encargado de guiar a quien desea subirse a un simulador de conducción, que recala en Vegadeo gracias a la colaboración de la escudería local A Veiga Racing. "Es como el que usan los pilotos profesionales para entrenar, pero se adapta a todo tipo de conductores. Puede probarlo cualquiera, el requisito es medir más de 1,20", señala Revilla, que da cuenta del gran interés que despierta esta experiencia.

Jonatán Revilla en su simualdor de conducción. / T. Cascudo

"Hubo mucha gente. Además, haremos una pequeña competición entre los mejores tiempos y eso siempre gusta", añade desde el pabellón ferial donde se muestran productos y servicios variados. Entre los expositores también está el colectivo benéfico cultural Os Mismos de Sempre, de Tapia, que están lanzando una nueva edición de su "Patoleada" solidaria y ya tienen a la venta los nuevos "solipatos" con los que recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.

Ramón Pablo y Emilia Huete, de la empresa Cuitu, en la feria de Vegadeo. / T. Cascudo

Ramón Pablo y Emilia Huete, de la empresa Cuitu, son habituales de la Silvallana. "Siempre nos gustó y es una feria que funciona bien", señalan desde el centro del pabellón, donde tienen su puesto de plantas. Alaban la organización y, sobre todo, el buen talante de la gente de la zona. Junto a los que repiten también hay caras nuevas como la de Alejandra Cavielles, que muestra máquinas de jardín de SV Green y que participa por primera vez en el certamen.

Feria caballar

Este domingo el programa abre a las 11.00 horas y dará el protagonismo al ganado. Se celebra la feria caballar y también, a las 12.30 horas, tendrá lugar el espectáculo ecuestre "La magia del caballo". También está prevista la entrega de premios del concurso morfológico de asturcones.

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Otro de los alicientes de la jornada será exhibición de cocina a cargo del chef ribadense Javier Montero. Será a las 19.00 horas. A la misma hora en la casa de cultura tendrá lugar el concierto titulado "La Folclórica". La feria cerrará sus puertas a las 21.00 horas tras tres jornadas repletas de actividad.