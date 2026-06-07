Los colectivos ambientales reclaman un cambio en la política forestal asturiana en La Caridad

Las organizaciones ambientales del Principado de Asturias celebraron este sábado una jornada reivindicativa unitaria con motivo del Día del Medio Ambiente. En esta edición, la asociación Fontes del Porcía ejerció como anfitriona de los actos, desarrollados en La Caridad, en el concejo de El Franco, y centrados en la política forestal asturiana.

Los colectivos convocantes quisieron poner el foco en dos de las problemáticas que consideran clave para la región: los incendios forestales y la expansión del eucalipto en los montes asturianos.

Momento de la lectura del manifiesto a la llegada de la marcha a la playa de Pormenade. / R. D. Á.

La jornada comenzó con una marcha reivindicativa desde el parque María Cristina de La Caridad hasta la playa de Pormenande. Allí tuvo lugar una concentración durante la que se dio lectura a un manifiesto en el que las organizaciones reclamaron “el fin de la promoción de una especie invasora como el eucalipto a través de una política forestal que fomente la multifuncionalidad de los bosques nativos, cree actividad económica con el aprovechamiento de los productos forestales no maderables y conserve nuestros bosques en un contexto de emergencia climática”. Insistieron en que con “la actual crisis climática” apostar por monocultivos de eucalipto supone “una temeridad, que pone en riesgo el patrimonio natural de Asturias”.

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Las actividades continuaron por la tarde en el complejo cultural As Quintas, donde se celebró una mesa redonda dedicada al análisis y debate sobre la situación forestal. En ella participaron Juan Ponte, director general de Agenda 2030; Astrid Lema Jiménez, representante de la Plataforma en Defensa del Territorio; Borja García Quintana, presidente de ASMADERA (Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera); y la ingeniera forestal Nerea Mallo Nevado.