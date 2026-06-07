El Corpus llena de arte efímero y visitantes las calles de Castropol: "Es un trabajo espectacular"
Una treintena de vecinos de Ibias visita las célebres alfombras florales en una jornada de encuentro impulsada por el Foro Comunicación y Escuela
Las calles de Castropol se llenaron de flores, color y tradición con la celebración del Corpus Christi, festividad en la que se engalana la villa con espectaculares alfombras florales. El tiempo respetó el trabajo de los diferentes grupos de alfombristas que crean esta exposición de arte efímero, con una mañana soleada que invitó a que centenares de visitantes se acercaran a ver en directo estas creaciones artesanales a las que los vecinos dedican muchas horas de trabajo.
Ovidio Vila es uno de los alfombristas y una vez finalizado el trabajo reconocía que "todo quedó muy guapo y tenemos un día fenomenal en el que luce el sol". Una jornada perfecta para callejear por Castropol y asombrarse con el ingente trabajo artístico llevado a cabo por los alfombristas.
Vila asegura que el montaje de las alfombras les llevó unas ocho horas. Comenzaron el sábado por la mañana y por la tarde se enfrentaron a un momento en el que hizo acto de presencia el viento, pero afortunadamente fue algo pasajero y no estropeó el trabajo de los alfombristas que continuaron hasta medianoche ultimando detalles. Eso no impidió que a primera hora de la mañana estuvieran dando retoques a las alfombras para que lucieran perfectas para el momento de la procesión, que se celebró a mediodía.
Este año se acercaron a Castropol una treintena de vecinos de Ibias acompañados por su alcaldesa, Gemma Álvarez, para conocer esta iniciativa. Una visita institucional enmarcada en el Foro Comunicación y Escuela y promovida por su director, Luis Felipe Fernández, que busca estrechar lazos entre los concejos de Ibias, Castropol y Vegadeo, en los que él tiene un vínculo especial.
Es hijo adoptivo de Ibias y Vegadeo e hijo predilecto de Castropol. Precisamente, en Ibias inició un proyecto educativo en 1988 que dio pie al Foro. En el concejo suroccidental fue docente durante dos décadas. Por eso, los vecinos invitados a participar en la visita institucional fueron algunos de los padres de los alumnos que pasaron por el colegio Aurelio Menéndez de San Antolín de Ibias durante su estancia como maestro.
"La gente de Ibias le tiene mucho cariño a Luis Felipe y todo lo que él promueve se recibe estupendamente", asegura la Alcaldesa, que alaba la iniciativa, ya que ha dado la oportunidad de que muchos vecinos conociesen una tradición que no habían visto previamente. "Nos sorprendió a todos, porque es un trabajo espectacular y muy bonito el que hacen los alfombristas", destacó.
"Nos gustó mucho"
"Nos impresionó mucho lo guapo que está todo, la mayoría nunca habíamos estado antes y nos gustó mucho", confirmó el vecino ibiense Teófilo Flórez Monteserín.
La idea de Luis Felipe Fernández es realizar este tipo de visitas entre los tres concejos para fomentar el conocimiento mutuo y unir diferentes territorios a través del proyecto educativo. "Creo que es uno de los objetivos más bonitos que se pueden conseguir", reconoció.
La visita de los ibienses finalizó en Vegadeo, en la Feria de Muestras. En ambos concejos fueron recibidos por sus alcaldes en los ayuntamientos.
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