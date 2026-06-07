Grandas de Salime, de luto por su alcalde Eustaquio Revilla: "Deja un vacío difícil de llenar"

Grandas de Salime se encuentra de luto. Las banderas del ayuntamiento ondean a media asta en señal de duelo por el prematuro fallecimiento de quien fue su alcalde durante los últimos veintidós años, Eustaquio Revilla, maestro de profesión que accedió a la Alcaldía de Grandas de Salime en 2004. El regidor, de 64 años, fallecía este viernes a mediodía, debido a una enfermedad que le había tenido apartado de su labor política desde el pasado julio, cuando asumió la alcaldía en funciones el concejal Carlos García.

García aseguraba este sábado que se estaba haciendo "bastante duro" aceptar la pérdida de Eustaquio Revilla, al que recuerda como "un gran amigo y una gran persona". Su despedida se ha realizado en la intimidad familiar. Algo que Carlos García asegura que lo había solicitado el propio alcalde, del que recuerda que se trataba de una persona discreta a la que "no le gustaba el protagonismo" y con esa misma filosofía decidió que debía ser su despedida.

No obstante, su pérdida se ha dejado sentir en toda Asturias y las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia llegados de miembros del Gobierno, compañeros alcaldes de otros municipios y también agrupaciones socialistas, que recordaron su trabajo durante dos décadas en el Ayuntamiento de Grandas de Salime.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, recordaba a Eustaquio Revilla como "un gran alcalde y servidor público excepcional". Añadía además que "su vocación, cercanía y entrega incansable por el bienestar de sus vecinos dejan una huella imborrable en la historia de Grandas de Salime".

Palabras de reconocimiento que también llegaban de los alcaldes de la comarca. César Álvarez, regidor de Vegadeo (PSOE), lo recordaba como una persona "siempre dispuesta a escuchar, colaborar y defender aquello en lo que creía" y aseguraba que su ausencia deja "un vacío difícil de llenar, pero también un ejemplo de compromiso con su gente y con su tierra que permanecerá en nuestra memoria".

También mostraba su pesar y daba sus condolencias a familiares y amigos de Eustaquio Revilla la alcaldesa popular de Coaña, Rosana González. Otra voz municipal que se sumó a las múltiples condolencias también fue la de la alcaldesa de Villayón (PP), Estefanía González, que recordaba al alcalde por su "cordialidad, sentido común y diálogo para llegar a acuerdos a nivel comarcal".

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Las agrupaciones socialistas de Asturias como las de Sobrescobio, Oviedo, Allande, Amieva y Boal, e incluso la gallega de A Fonsagrada, se sumaron a compartir el pesar por la pérdida del alcalde, así como los Ayuntamientos de Allande y A Fonsagrada.