La tradicional feria caballar y exposición de ganado cierra la Feria de Vegadeo

La Feria de Muestras de Vegadeo cerró su 61ª edición con una jornada dedicada a la feria ganadera. A falta de ganado vacuno, el protagonismo lo tuvo su tradicional feria caballar y una exposición en la que se pudieron ver unas 70 cabezas de ganado equino, porcino, ovino y caprino. Además, se desarrolló el concurso morfológico de asturcones.

Actividad en el recinto ferial. / R. D. Á.

El alcalde, César Álvarez, reconoce que el mayor movimiento de ganado en las ferias lo aporta la presencia de bovino, pero insistió en que es importante no olvidarse de que hay otro ganado, con razas autóctonas, que es importante impulsar. Por ello, se comprometió con los ganaderos a seguir creando un espacio para ellos a fin de visibilizar su trabajo, que "también es muy importante para el mundo rural".

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La cita continuó con un espectáculo ecuestre, "La magia del caballo". Paralelamente, en el pabellón y en la zona exterior continuó la feria comercial con diferentes actividades dirigidas a todos los públicos hasta las 21.00 horas.